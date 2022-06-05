Оптимистические прогнозы: Резников о том, когда закончится война в Украине

Украинцев уже четвертый месяц подряд больше всего беспокоит один вопрос: когда закончится война. Но точного ответа на этот вопрос не знает ни один политик в мире.

А военные эксперты и чиновники делятся прогнозами, когда, по их мнению, в Украине воцарится мир. Высказался на этот счет и министр обороны Украины Алексей Резников.

Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году.

Об этом Резников заявил на Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022.

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Он подчеркнул, что Россия продолжает прилагать усилия для оккупации всей территории Украины. А целью Кремля является забрать все территории, которые Россия ошибочно считает “своими”.

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При этом министр обороны отметил, что сейчас под угрозой оказались также некоторые страны Европы.

– Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать (ее) в будущем, – предостерег Резников.

А еще он напомнил, что российские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники.

Это не вторая армия в мире. Мы называем их “орки”, — объяснил Резников коллегам на форуме безопасности.

А если ты немного устал(-ла) от прогнозов окончания войны, смотри трогательное видео с передовой, которое мотивирует и придает сил. Украинский защитник под обстрелами объясняет, за что борется и почему не боится врага.