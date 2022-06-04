Надихнутися ЗСУ: український боєць записав щемливе відео із передової, яке мотивує та надає сил

Всі ми втомлені від війни. І повсякчас кожен бодай раз думав: де знайти сили на нові звершення та як жити далі?

Боєць ЗСУ поділився своїми почуттями просто з-під вогню на передовій, під звуки вибухів російських снарядів. Героїзму наших хлопців немає рівних — і хлопець, що записав відео тому підтвердження.

Байдуже, що стріляють. Ми могли піти до своїх у підвали, але тоді росіяни дізнаються місце нашого переховування.

— У такі моменти, щоб не з’їхати з глузду (а таке може статися, бо деколи дійсно дуже страшно), я дивлюся на природу, біля мене літає джміль, відчуваю вітер. Нагадую собі, за що я тут воюю.

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Чому я тут знаходжусь? Щоб зупинити це зло і не дати йому пройти далі. І в ці моменти стає легко. Якщо знаєш, за що ти тут — можеш впоратися з усім.

Хлопець зізнається: ці слова не про романтику воєнного часу. Адже він записує своє звернення прямо під час обстрілів і знає, про що говорить. Каже — це може бути комусь корисно.

— Все, що вони можуть зробити — випускати по нас снаряди. Бо вони лютують, вони дратуються тим, що їхню техніку та особовий склад нищать наші хлопці. Але, як видно, це не допомагає.

Життя прекрасне, доки я живий. І це правда.

На щастя, з цього завдання наш герой, разом зі своїм побратимом повернулися живими. Віримо, що так буде із кожним українським військовим, яких удома чекають батьки, діти, дружини та чоловіки.

До речі, про жіноче обличчя війни ти можеш почитати у нашому матеріалі: там розвідниця Аліна Гордєєва ділиться своїми переживаннями стосовно війни.