Україна

Сконцентрували більшу частину сил: на Бахмутському напрямку ведуться активні бойові дії. Ситуація у Бахмуті зараз

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 04 Червня 2022, 11:32

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