Сконцентрували більшу частину сил: на Бахмутському напрямку ведуться активні бойові дії. Ситуація у Бахмуті зараз

Населення прифронтових у 2014 місцин звикли чути відлуння війни за попередні вісім років АТО. Але з початком повномасштабного вторгнення російської армії на територію України, війна для них зазвучала по-новому. Таким містом є і Бахмут.
Жителі Бахмута після 24 лютого знову відчули на собі ракетні та авіаційні удари.
Ще у середині травня місцевий коледж іноземних мов та сусідня з ним багатоповерхівка стали жертвами потужного авіаційного удару. Нині ж прямих влучань по місту не так багато, принаймні вони не щодня.
Але звуки боїв на околицях доносяться регулярно. Для ворога місто Бахмут — стратегічне, бо повз нього автошлях Ростов — Харків та відкриваються напрямки на Слов’янськ та Краматорськ, які росіяни дуже хочуть приєднати до так званої ДНР.
Унаслідок останнього удару у місті зупинилися тролейбуси. Окупанти поцілили у депо. Є перебої зі світлом та водопостачання.
Немає газу, але є вода і світло. З перебоями, звісно. Їжу готуємо на вогні у дворах, — каже один із місцевих жителів.
Немає газу, але є вода і світло. З перебоями, звісно. Їжу готуємо на вогні у дворах, — каже один із місцевих жителів.
Після найактивніших обстрілів та влучань в житлові будинки розбирати завали рятувальникам допомагали усі — і військові, і поліціянти.
Один із них — Павло, працівник місцевого управління поліції. Під звуки вибухів чоловік розповідає, як він разом з колегами ледь встигали їздити по місцях російських прильотів.
Це майже постійно так. Це звична ситуація на околицях війна.
Це майже постійно так. Це звична ситуація на околицях війна.
Павло каже — нині кількість жертв у Бахмуті йде на десятки. Якби люди не виїжджали з міста — були б сотні, адже рашисти цілеспрямовано б’ють саме по житлових кварталах.
У Генштабі звітують: Бахмутський напрямок є одним із тих, де зараз російські військові концентрують більшість своїх сил. За підтримки артилерії ворог намагається просунутися. Поки його успішно стримують.
Але залишатися у місті — небезпечно. Тож і влада, і правоохоронці закликають мешканців не чекати на нові обстріли та виїжджати до безпечних районів.
Після кожного обстрілу Бахмута люди все більше виїжджають.
Після кожного обстрілу Бахмута люди все більше виїжджають.
Попри небезпеку усі служби у місті працюють. Правоохоронці виїжджають на кожне місце прильоту чи обстрілу, щоб зафіксувати злочини Росії. Згодом усі ці дані стануть доказовою базою для міжнародного трибуналу.
А яка ситуація на фронті та небезпечні напрямки станом на 4 червня дивись у нашому матеріалі.