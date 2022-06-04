Сконцентрували більшу частину сил: на Бахмутському напрямку ведуться активні бойові дії. Ситуація у Бахмуті зараз

Населення прифронтових у 2014 місцин звикли чути відлуння війни за попередні вісім років АТО. Але з початком повномасштабного вторгнення російської армії на територію України, війна для них зазвучала по-новому. Таким містом є і Бахмут.

Жителі Бахмута після 24 лютого знову відчули на собі ракетні та авіаційні удари.

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Ще у середині травня місцевий коледж іноземних мов та сусідня з ним багатоповерхівка стали жертвами потужного авіаційного удару. Нині ж прямих влучань по місту не так багато, принаймні вони не щодня.

Але звуки боїв на околицях доносяться регулярно. Для ворога місто Бахмут — стратегічне, бо повз нього автошлях Ростов — Харків та відкриваються напрямки на Слов’янськ та Краматорськ, які росіяни дуже хочуть приєднати до так званої ДНР.

Унаслідок останнього удару у місті зупинилися тролейбуси. Окупанти поцілили у депо. Є перебої зі світлом та водопостачання.

Немає газу, але є вода і світло. З перебоями, звісно. Їжу готуємо на вогні у дворах, — каже один із місцевих жителів.

Чому Бахмут — такий важливий для росіян?

Після найактивніших обстрілів та влучань в житлові будинки розбирати завали рятувальникам допомагали усі — і військові, і поліціянти.

Один із них — Павло, працівник місцевого управління поліції. Під звуки вибухів чоловік розповідає, як він разом з колегами ледь встигали їздити по місцях російських прильотів.

Це майже постійно так. Це звична ситуація на околицях війна.

Павло каже — нині кількість жертв у Бахмуті йде на десятки. Якби люди не виїжджали з міста — були б сотні, адже рашисти цілеспрямовано б’ють саме по житлових кварталах.

У Генштабі звітують: Бахмутський напрямок є одним із тих, де зараз російські військові концентрують більшість своїх сил. За підтримки артилерії ворог намагається просунутися. Поки його успішно стримують.

Але залишатися у місті — небезпечно. Тож і влада, і правоохоронці закликають мешканців не чекати на нові обстріли та виїжджати до безпечних районів.

Після кожного обстрілу Бахмута люди все більше виїжджають.

Попри небезпеку усі служби у місті працюють. Правоохоронці виїжджають на кожне місце прильоту чи обстрілу, щоб зафіксувати злочини Росії. Згодом усі ці дані стануть доказовою базою для міжнародного трибуналу.

А яка ситуація на фронті та небезпечні напрямки станом на 4 червня дивись у нашому матеріалі.