Сконцентрировали большую часть сил: на Бахмутском направлении ведутся активные боевые действия. Ситуация в Бахмуте сейчас

Население прифронтовых в 2014 местностях привыкли слышать эхо войны за предыдущие восемь лет АТО. Но с началом полномасштабного вторжения русской армии на территорию Украины война для них зазвучала по-новому. Таким городом есть и Бахмут.

Жители Бахмута после 24 февраля снова почувствовали на себе ракетные и авиационные удары.

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Еще в середине мая местный колледж иностранных языков и соседняя с ним многоэтажка стали жертвами мощного авиационного удара. Сейчас прямых попаданий по городу не так много, по крайней мере, они не каждый день.

Но звуки боев в окрестностях доносятся регулярно. Для врага город Бахмут — стратегический, потому что мимо него дорога Ростов — Харьков и открываются направления на Славянск и Краматорск, которые россияне очень хотят присоединить к так называемой ДНР.

В результате последнего удара в городе остановились троллейбусы. Оккупанты попали в депо. Есть перебои со светом и водоснабжением.

Нет газа, но есть вода и свет. С перебоями, конечно. Еду готовим на огне во дворах, — говорит один из местных жителей.

Почему Бахмут так важен для россиян?

После активных обстрелов и попаданий в жилые дома разбирать завалы спасателям помогали все — и военные, и полицейские.

Один из них — Павел, работник местного управления полиции. Под звуки взрывов мужчина рассказывает, как он вместе с коллегами едва успевал ездить по местам российских прилетов.

Это почти постоянно так. Это привычная ситуация, ведь в окрестностях война.

Павел говорит: сейчас количество жертв в Бахмуте идет на десятки. Если бы люди не уезжали из города — были бы сотни, ведь рашисты целенаправленно бьют именно по жилым кварталам.

В Генштабе отчитываются: Бахмутское направление является одним из тех, где российские военные концентрируют большинство своих сил. При поддержке артиллерии противник пытается продвинуться. Пока его сдерживают.

Но оставаться в городе — опасно. Поэтому и власть, и правоохранители призывают жителей не ждать новых обстрелов и выезжать в безопасные районы.

После каждого обстрела Бахмута люди все больше уезжают.

Несмотря на опасность, все службы в городе работают. Стражи порядка выезжают на каждое место прилета или обстрела, чтобы зафиксировать преступления России. Впоследствии, все эти данные станут доказательной базой для международного трибунала.

А какая ситуация на фронте и опасные направления на 4 июня смотри в нашем материале.