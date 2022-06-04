Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 4 июня

За сто дней войны мы узнали новых себя и нашли то, что всегда было в душе каждого украинца – любовь к родной стране.

Вражеские войска тоже узнали много интересного – как бежать с чужих земель, пугаться каждого звука украинского языка, почему не стоит окапываться в Рыжем лесу и лезть к украинцам со своими навязчивыми идеями.

Однако самое главное, что еще стоит узнать каждому оккупанту, кто не усвоил предыдущие уроки, то насколько страшной бывает украинская ярость.

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А мирному населению пока стоит не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 4 июня 2022 года

На Северском направлении противник нанес ракетный авиационный удар в районе населенного пункта Краснополье Сумской области и произвел минометный обстрел в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник продолжал огневое влияние на подразделения Сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на населенные пункты Барвенково и Святогорск, успеха не имел.

На Донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе города Северодонецк.

Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.

Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.

Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции.

А вот полностью очистить украинские земли от российских оккупантов может помочь новейшее вооружение. Читай, что такое HIMARS и еще оружие вошло в новый пакет военной помощи от США.