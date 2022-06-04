Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 червня

За сто днів війни ми пізнали нових себе та віднайшли те, що завжди було в душі кожного українця – любов до рідної країни.

Ворожі війська теж дізнались багато чого цікавого – як чимдуж тікати з чужих земель, лякатись кожного звуку української мови, чому не варто окопуватись у Рудому лісі та лізти до українців зі своїми нав’язливими ідеями.

Однак найголовніше, що ще варто дізнатись кожному окупанту, хто не засвоїв попередніх уроків, то наскільки страшною буває українська лють.

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А мирному населенню поки варто не забувати дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 4 червня 2022 року

На Сіверському напрямку противник завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжував вогневий вплив на підрозділи Сил оборони із застосуванням авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару по позиціях наших військ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу. З метою покращення тактичного положення намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.

На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк.

Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають.

Ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ. Успіху не має, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.

Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції.

А ось повністю очистити українські землі від російських окупантів може допомогти новітнє озброєння. Читай, що таке HIMARS та яка ще зброя увійшла до нового пакета військової допомоги від США.