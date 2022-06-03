Український Нью-Йорк не віддамо: яка ситуація на Донецькому напрямку

Російські окупанти з авіації вдарили по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Загалом обстріли зафіксували у понад 20 населених пунктах Донеччини.

Переважно окупанти влучають по цивільних об’єктах, гинуть мирні мешканці. Лише за минулу добу четверо, а з початку повномасштабного вторгнення майже півтисячі. Розповідаємо, яка ситуація на Донецькому напрямку.

Звуки артилерійських обстрілів уже стали буденними для українського Нью-Йорка. А по “сусідах” б’є не тільки артилерія, а й ворожа авіація.

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— Вони хочуть пробити нашу оборону. Працювали літаки, дві гармати й, можливо, навіть два танки, бо здалеку бліндаж розбили, — каже військовослужбовець Денис.

Військові жартують, що за два дні відновлять бліндаж, адже, як мурашки, стануть і все швидко налагодять.

З початку повномасштабного вторгнення російські військові вже тричі намагалися прорвати фронт на цій ділянці. Спершу пробували силами піхоти, згодом намагалися пробити оборону ЗСУ за допомогою танків, про цю спробу нині нагадує розтрощена ворожа техніка.

Попри те, що окупантам не вдалося пробити оборону чи змістити лінію фронту, місцеві жителі тут страждають від обстрілів. Під обстріли в українському Нью-Йорку потрапив майже кожен другий житловий будинок.

Сьогодні, 3 червня, 100 днів повномасштабної війни в Україні. Раніше ми розповідали про хронологію російсько-української війни та найвизначніші події протистояння.