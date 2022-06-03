Україна

Український Нью-Йорк не віддамо: яка ситуація на Донецькому напрямку

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 03 Червня 2022, 15:00

Більше відео
0:07:47
100 днів війни Володимир Зеленський
Незламний президент незламної країни: як змінився Володимир Зеленський за 100 днів війни
0:06:30
Маріуполь
Залізними бувають не тільки люди. Історія нескореного Маріуполя та його спротиву
0:04:49
100 днів війни: чим запам'яталися
100 днів незламності: хронологія війни в Україні та найвизначніші події
Ведучі Вікна-новини про 100 днів війни
100 днів минули, як один. Ведучі Вікна-новини про війну та героїчний опір українців
Дивитись більше

Останні відео
0:03:02
Яка ситуація на Донецькому напрямку

Український Нью-Йорк не віддамо: яка ситуація на Донецькому напрямку
0:07:47
100 днів війни Володимир Зеленський
Незламний президент незламної країни: як змінився Володимир Зеленський за 100 днів війни
0:01:19
гречка
Твоя паніка підіймає ціни! Гречки вистачить на всіх, або чому дорожчає крупа
0:06:30
Маріуполь
Залізними бувають не тільки люди. Історія нескореного Маріуполя та його спротиву
0:04:49
100 днів війни: чим запам'яталися
100 днів незламності: хронологія війни в Україні та найвизначніші події
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
Ведучі Вікна-новини про 100 днів війни
100 днів минули, як один. Ведучі Вікна-новини про війну та героїчний опір українців
0:06:37
Як працює ДБР під час війни
Допомагають ЗСУ цілити в окупантів та затримують колаборантів. Як працює ДБР під час війни та до чого тут чат-бот єВорог
0:02:40
Катерина Герман постраждала від ракетного удару по Донеччині
Після ракетного удару лишилася без руки, ноги та ненародженої дитини. Історія Катерини з Донеччини
0:03:58
Заміна вікон: відшкодування в Україні
Українці міняють вікна своїм коштом та сподіваються на підтримку держави! Як отримати відшкодування за руйнування
Більше відео
100 днів війни Володимир Зеленський
Читати далі
Незламний президент незламної країни: як змінився Володимир Зеленський за 100 днів війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь