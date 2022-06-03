100 днів незламності: хронологія війни в Україні та найвизначніші події

100 днів війни для українців запам’яталися багатьма подіями. Були ті, що давали надію, а були й ті, від яких ми впадали у відчай. Розповідаємо, чим запам’яталися перші 100 днів війни.
Фото: Facebook
Трагедія у Бучі — це тіла загиблих, які лежали на вулиці зі зв’язаними руками, братські могили, вбиті зі слідами катувань, масові зґвалтування жінок і неповнолітніх дітей армією РФ.
Трагедія у Бучі — це тіла загиблих, які лежали на вулиці зі зв’язаними руками, братські могили, вбиті зі слідами катувань, масові зґвалтування жінок і неповнолітніх дітей армією РФ.
Маріуполь став прикладом надзвичайного героїзму українських військових. Понад 80 днів військові боронили місто від навали російських окупантів.
За цей час знищено близько 2,5 тис. російських військових. Ще 5 тис. — поранено.
У цій війні Росія втратила вже майже 31 тис. військових. З боку України відомо приблизно про 3 тис. загиблих.
За словами президента Зеленського, кожен день війни коштує Україні життів 50–100 солдатів. Кількість загиблих серед цивільних у рази перевищує втрати військових. Лише в Маріуполі, за попередніми підрахунками, загинули понад 22 тис. українців. Мільйони людей залишили свої домівки. Понад 6 млн біженців — такі дані наводить ООН.
Нині перед ЗСУ стоїть надскладне завдання — стримати наступ ворога на Сході та перейти в контратаку. Але ми віримо, що кожен день війни лише наближає нашу неминучу перемогу.
Раніше ми розповідали, що кажуть ведучі Вікна-новини про 100 днів війни.