100 днів незламності: хронологія війни в Україні та найвизначніші події

100 днів війни для українців запам’яталися багатьма подіями. Були ті, що давали надію, а були й ті, від яких ми впадали у відчай. Розповідаємо, чим запам’яталися перші 100 днів війни.

24 лютого , 4:00 ранку — Путін оголошує про початок “спеціальної воєнної операції” в Україні. Фактично — оголошує війну.

Ніч на 26 лютого запам’ятається боями у серці України — Києві. Ворога били в середмісті столиці — на проспекті Перемоги. Російським військам у ту доленосну ніч не вдалося захопити Київ.

1 березня російська ракета влучає у телевежу в Києві. Росіяни вдруге “вбивають” жертв Голокосту — під ракетну атаку також потрапляє меморіальний комплекс Бабин Яр.

31 березня російські війська починають відступати з Київської області. 2 квітня світ уперше бачить, що росіяни вчиняли на окупованих територіях.

Трагедія у Бучі — це тіла загиблих, які лежали на вулиці зі зв’язаними руками, братські могили, вбиті зі слідами катувань, масові зґвалтування жінок і неповнолітніх дітей армією РФ.

Маріуполь став прикладом надзвичайного героїзму українських військових. Понад 80 днів військові боронили місто від навали російських окупантів.

За цей час знищено близько 2,5 тис. російських військових. Ще 5 тис. — поранено.

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1–3 березня тривали бої за Херсон. Нині це єдиний адміністративний центр, який перебуває під тимчасовою окупацією після 24 лютого.

У цій війні Росія втратила вже майже 31 тис. військових. З боку України відомо приблизно про 3 тис. загиблих.

За словами президента Зеленського, кожен день війни коштує Україні життів 50–100 солдатів. Кількість загиблих серед цивільних у рази перевищує втрати військових. Лише в Маріуполі, за попередніми підрахунками, загинули понад 22 тис. українців. Мільйони людей залишили свої домівки. Понад 6 млн біженців — такі дані наводить ООН.

Нині перед ЗСУ стоїть надскладне завдання — стримати наступ ворога на Сході та перейти в контратаку. Але ми віримо, що кожен день війни лише наближає нашу неминучу перемогу.

Як змінювалася карта бойових дій за 100 днів війни

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