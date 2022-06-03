100 дней несокрушимости: хронология войны в Украине и знаковые события

100 дней войны для украинцев запомнились многими событиями. Были те, что вселяли надежду, а были и те, которые заставляли нас отчаиваться. Рассказываем, чем запомнились первые 100 дней войны.

24 февраля , 4:00 утра — Путин объявляет о начале “специальной военной операции” в Украине. Фактически — объявляет войну.

, 4:00 утра — Путин объявляет о начале “специальной военной операции” в Украине. Фактически — объявляет войну. Ночь на 26 февраля запомнится боями в сердце Украины — Киеве. Враг находился практически в центре столицы — на проспекте Победы. Российским войскам в ту судьбоносную ночь не удалось захватить Киев.

запомнится боями в сердце Украины — Киеве. Враг находился практически в центре столицы — на проспекте Победы. Российским войскам в ту судьбоносную ночь не удалось захватить Киев. 1 марта российская ракета попадает в телевышку в Киеве. Россияне второй раз “убивают” жертв Холокоста — под ракетную атаку также попадает мемориальный комплекс Бабий Яр.

российская ракета попадает в телевышку в Киеве. Россияне второй раз “убивают” жертв Холокоста — под ракетную атаку также попадает мемориальный комплекс Бабий Яр. 31 марта российские войска начинают отступать из Киевской области. 2 апреля мир впервые видит, что россияне совершали на оккупированных территориях.

Трагедия в Буче — это тела погибших, лежавших на улице со связанными руками, братские могилы, убитые со следами пыток, массовые изнасилования женщин и несовершеннолетних детей армией РФ.

Мариуполь стал примером чрезвычайного героизма украинских военных. Более 80 дней военные защищали город от нашествия российских оккупантов.

За это время уничтожены около 2,5 тыс. российских военных. Еще 5 тыс. — ранены.

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1–3 марта продолжались бои за Херсон. В настоящее время это единственный административный центр, находящийся под временной оккупацией после 24 февраля.

В этой войне Россия потеряла уже около 31 тыс. военных. Со стороны Украины известно об около 3 тыс. погибших.

По словам президента Зеленского, каждый день войны стоит Украине жизней 50–100 солдат. Погибших гражданских в разы больше, чем военных. Только в Мариуполе, по предварительным подсчетам, погибли более 22 тысяч украинцев. Миллионы людей покинули свои дома. Более 6 млн беженцев — такие данные приводит ООН.

Сейчас перед ВСУ стоит сверхсложная задача — сдержать наступление врага на Востоке и перейти в контратаку. Но мы верим, что каждый день войны только приближает нашу неизбежную победу.

Как менялась карта боевых действий за 100 дней войны

Ранее мы рассказывали, что говорят ведущие Вікна-новини о 100 днях войны.