100 дней несокрушимости: хронология войны в Украине и знаковые события

100 дней войны для украинцев запомнились многими событиями. Были те, что вселяли надежду, а были и те, которые заставляли нас отчаиваться. Рассказываем, чем запомнились первые 100 дней войны.
Фото: Facebook
Трагедия в Буче — это тела погибших, лежавших на улице со связанными руками, братские могилы, убитые со следами пыток, массовые изнасилования женщин и несовершеннолетних детей армией РФ.
Трагедия в Буче — это тела погибших, лежавших на улице со связанными руками, братские могилы, убитые со следами пыток, массовые изнасилования женщин и несовершеннолетних детей армией РФ.
Мариуполь стал примером чрезвычайного героизма украинских военных. Более 80 дней военные защищали город от нашествия российских оккупантов.
За это время уничтожены около 2,5 тыс. российских военных. Еще 5 тыс. — ранены.
В этой войне Россия потеряла уже около 31 тыс. военных. Со стороны Украины известно об около 3 тыс. погибших.
По словам президента Зеленского, каждый день войны стоит Украине жизней 50–100 солдат. Погибших гражданских в разы больше, чем военных. Только в Мариуполе, по предварительным подсчетам, погибли более 22 тысяч украинцев. Миллионы людей покинули свои дома. Более 6 млн беженцев — такие данные приводит ООН.
Сейчас перед ВСУ стоит сверхсложная задача — сдержать наступление врага на Востоке и перейти в контратаку. Но мы верим, что каждый день войны только приближает нашу неизбежную победу.
Ранее мы рассказывали, что говорят ведущие Вікна-новини о 100 днях войны.