100 дней прошли, как один. Ведущие Вікна-новини о войне и героическом сопротивлении украинцев

Несмотря на то, что на улице уже припекает солнце, украинцы все еще ощущают февральские морозы. Нашу весну украли оккупанты, мы прятались в бомбоубежищах, уезжали в безопасные места, становились в ряды ВСУ, волонтеров, ТрО. Во время насыщенных стрессовых событий, что очень быстро происходят, человек может терять контроль над временем.

Вот и нам кажется, будто прошел день или два, а на самом деле уже прошло 100 дней великой войны. 100 дней мужества и несокрушимости показывает Украина и украинцы.

За эти 100 дней многие переосмыслили свою жизнь и сделали определенные выводы, усвоили жизненные уроки, изменили принципы. Ведущие программы Вікна-новини поделились своими волнениями и мыслями о 100 днях полномасштабной войны.

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— 100 дней, как календарь у меня на кухне замер на дате 24 февраля. И на самом деле у меня пока не поднимается рука сменить дату. И так же 100 дней на внутренних дверях и окнах — скотч.

Я думаю, что нам просто нужно привыкнуть к тому, что эти 100 дней изменили нашу жизнь навсегда, — признается ведущая Вікна-новини Татьяна Высоцкая.

— Ощущение, что этот день никак не закончится. 100 дней, как один сплошной кошмар. Я каждое утро просыпаюсь, читаю новостную ленту и постоянно надеюсь на то, что “еще немного, еще немного…”. Но думаю, что это будет марафонский бег. И эти 100 дней показывают, что спринтер — это хорошо, но марафонское терпение и выдержка должны победить. Победы нам, несмотря ни на что! — пожелала Высоцкая.

— По ощущениям — будто жизнь прошла! Страх, паника, ужас, а потом — забота, поддержка, вера! Такой безумный спектр эмоций пережили за это время. Каждый день был как будто бесконечно длинным, но недели летели за неделями и не успели оглянуться, как война длится уже 100 дней. Пусть больше не будет у нее круглых дат. Пусть она скорее закончится, — желает ведущая Вікна-новини Ольга Кучер.

— Шокировали истории и рассказы людей, переживших оккупацию и зверства русских солдат. Хочется забыть и никогда не вспоминать мучения детей, их увечья. Хочется стереть из памяти все фото из мест расстрелов и массовых захоронений. Хочется об этом не думать, но это не сотрет эти события с истории. Следовательно, надо о них знать и не забывать. Не забыть ни одного преступления и наказать за него, чтобы это не повторилось.

Первый вывод — никогда не сомневаться в себе. Так сделала Украина — не сомневалась в себе и вступила в бой, чем удивила весь мир.

Второй — не бояться просить о помощи. Это и о себе, и об Украине. И третий вывод — ценить каждый день. Это и о своей жизни, и о жизни именно в Украине, — говорит Кучер.

— Для меня эти 100 дней, как один бесконечный день. Кажется, что все происходило только что, но в то же время — как и в другой жизни. Странное чувство, никогда не было такого. Выхожу на улицу и не понимаю, почему я не в теплой куртке, почему вокруг так зелено? Словно февраль до сих пор… — признается ведущая Вікна-новини Яна Брензей.

— Это были 100 дней боли, слез, переживаний, но так же 100 дней невыразимой гордости, гордости за наш народ, который голыми руками останавливал танки, гордости за наши Вооруженные силы, которые остановили вторую армию мира. Мы простояли 100 дней и будем стоять дальше! Ибо не на тех напали!

Был, кажется, шестой или седьмой день войны. Русские под Киевом, постоянно бахает, я мало сплю и ем. Мне очень страшно, и я почти соглашаюсь уезжать из столицы. Мы сидим в бомбоубежище, ждем тревогу, чтобы пойти посмотреть, что там на вокзале. И в этот момент заходит мой коллега, Вадим Карпяк.

Мы, как всегда, говорим обо всем на свете, и Вадим говорит фразу, которую я, наверное, запомню на всю жизнь: “Ты можешь быть сторожем своей жизни, а можешь быть хозяином”.

И я решила стать хозяйкой — остаться в Киеве, заниматься любимой работой и быть рядом с близкими мне людьми. Права распоряжаться своей жизнью оккупантам полностью у меня не отнять.

Три главных вывода, которым меня научили эти 100 дней войны:

Меньше планируй — больше делай. Ты не знаешь, что будет завтра, потому живи сейчас. Не жалуйся на свою жизнь. Большинство проблем ничего не стоит, когда летит крылатая ракета. Материальное — очень хрупкое, его приумножение не может быть главной целью жизни, — говорит Брензей.

Война изменила каждого из нас, даже, казалось бы, сильнейших. Ранее мы рассказывали, как 100 дней войны изменили президента Украины Владимира Зеленского.