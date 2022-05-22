Їх настигла карма! Як ЗСУ знищили техніку, яка зруйнувала міст і обстрілювала Сєвєродонецьк

ЗСУ знищили російську самохідну гармату Піон, яка зруйнувала Павлоградський міст і обстрілювала Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Швидко кара прийшла.

Найцікавіше, що це вдалося завдяки пропагандам, які репортажем скоригували наш вогонь.

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Тому очільник обласної військової адміністрації подякував, як не дивно, російським пропагандистам — за наводку.

Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!

Сергій Гайдай також зазначив, що міст, як і після минулого разу у 2014 році, адміністрація відновить. Проте фото та відео в окупантів цього разу вийшли посмертними.

В одному куточку країни окупанти знищують міст і одразу ж їх розбиває карма, ім’я якій ЗСУ.

В іншому – доводиться скасовувати курортний сезон, але одесити точно знають, що загарбникам відпочинок світить лише на тому світі. Читай, яка насправді ситуація на Одещині.