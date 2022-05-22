Їх настигла карма! Як ЗСУ знищили техніку, яка зруйнувала міст і обстрілювала Сєвєродонецьк

ЗСУ знищили російську самохідну гармату Піон, яка зруйнувала Павлоградський міст і обстрілювала Сєвєродонецьк.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Швидко кара прийшла.
Швидко кара прийшла.
Найцікавіше, що це вдалося завдяки пропагандам, які репортажем скоригували наш вогонь.
Тому очільник обласної військової адміністрації подякував, як не дивно, російським пропагандистам — за наводку.
Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!
Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!
Сергій Гайдай також зазначив, що міст, як і після минулого разу у 2014 році, адміністрація відновить. Проте фото та відео в окупантів цього разу вийшли посмертними.
В одному куточку країни окупанти знищують міст і одразу ж їх розбиває карма, ім’я якій ЗСУ.
В іншому – доводиться скасовувати курортний сезон, але одесити точно знають, що загарбникам відпочинок світить лише на тому світі. Читай, яка насправді ситуація на Одещині.