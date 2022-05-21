Скасований курортний сезон і ворожі обстріли — яка насправді ситуація на Одещині

Напередодні росіяни ракетою вгатили у громадський туалет на одеському узбережжі. На щастя, минулося без постраждалих. Тим часом Одещина вже рахує збитки від зірваного курортного сезону. Вже три тижні як він мав би розпочатися.

Та через регулярні ракетні обстріли, заміновану акваторію Чорного моря та пляжів — більшість закладів, ресторанів та готелів у цьому році, звісно, не відкриються.

Узбережжя. Довкола таблички “заміновано”. Ось так нині виглядають одеські пляжі. Лише поодинокі відчайдухи засмагають на бетонних плитах хвилерізів. Кажуть: роботи немає, вдома нудьгують, тож більшість часу проводять біля моря.

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Курортний сезон в Одесі зазвичай стартує з першого травня. На цей день завжди випадає кілька вихідних, тож до міста масово їдуть туристи з різних куточків України. Але цьогоріч все зовсім не так.

Перебувати на пляжах нині вкрай небезпечно, кажуть у військовій адміністрації. Прибережну зону регулярно обстрілюють ракетами як з моря, так і з повітря.

Кілька днів тому росіяни розбомбили базу відпочинку у Затоці, тоді постраждали четверо людей, 6-річній дівчинці ампутували ногу, бо її придавило бетонною плитою. А напередодні ворожа ракета поцілила у громадську вбиральню на пляжі. Дивом ніхто не постраждав.

– Заміновані одеські пляжі, заміноване узбережжя і міни морські може прибити до берега, і таких випадків вже було чимало. Ракета може впасти на пляж і ви можете собі уявити, що вона принесе, тому курортний сезон в Одесі на Чорноморському узбережжі зараз не на часі, навіть, я б сказав, це більше шкідливо, — розповідає речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Через постійні обстріли більшість закладів були змушені зачинитись. Підприємці збиткують. А персонал втрачає роботу.

Власник бази відпочинку на березі моря з рестораном та власним пляжем Володимир Осадчук каже: “Щойно російські війська вторглися в Україну — люди масово почали скасовувати бронювання. Збитків вже на сотні тисяч гривень.

Щойно наше військо вижене ворога з України — в курортному регіоні стане ще більше туристів, — певнить Володимир.

Нещодавно ми розповідали про наслідки чергового ракетного удару по Одещині.