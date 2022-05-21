Украина

Отмена курортного сезона и вражеские обстрелы — какая ситуация на самом деле в Одесской области

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 21 мая 2022, 18:30

Больше видео
0:03:36
Ситуація в Бучі та Ірпені 21 травня 2022
Кофейни и магазины работают, а на улицах полно людей — Ирпень и Буча возвращаются к жизни
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:50
Як виглядає аптечка бійця
Как выглядит аптечка бойца: военные учатся оказывать к медицинской помощи
0:04:43
На Харківщині вдалося знайти понад 60 тіл вбитих російських армійців
Идентифицировать почти невозможно: в Харьковской области удалось найти более 60 тел убитых российских армейцев
Смотреть больше

Последние видео
0:03:36
Ситуація в Бучі та Ірпені 21 травня 2022

Кофейни и магазины работают, а на улицах полно людей — Ирпень и Буча возвращаются к жизни
0:03:23
На Михайлівській площі створили виставку втрат окупантів
Трофейная вражеская техника: на Михайловской площади создали выставку потерь оккупантов
0:03:40
Одеса
Отмена курортного сезона и вражеские обстрелы — какая ситуация на самом деле в Одесской области
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:50
Як виглядає аптечка бійця
Как выглядит аптечка бойца: военные учатся оказывать к медицинской помощи
0:03:28
Українські біженці в Чехії
Беженцы в Чехии: украинцы мечтают вернуться домой — количество людей на границе увеличивается
Джо Байден підписав законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів Україні
Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. На что пойдут деньги
0:04:43
На Харківщині вдалося знайти понад 60 тіл вбитих російських армійців
Идентифицировать почти невозможно: в Харьковской области удалось найти более 60 тел убитых российских армейцев
Олена Зеленська інтерв'ю 21 травня 2022
Украинская женщина и ее роль на войне — Елена Зеленская об украинках, их поддержке и оплате труда
0:00:26
Обстріл на Рівненщині
Обстрел на Ровенской области: россияне нанесли удар по военному объекту
Больше видео
На Михайлівській площі створили виставку втрат окупантів
Читать дальше
Трофейная вражеская техника: на Михайловской площади создали выставку потерь оккупантов
Війна в Україні 17 травня
Читать дальше
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь