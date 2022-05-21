Отмена курортного сезона и вражеские обстрелы — какая ситуация на самом деле в Одесской области

Накануне россияне ракетой ударили по общественному туалету на одесском побережье. К счастью, обошлось без пострадавших. Тем временем Одесская область уже считает ущерб от сорванного курортного сезона. Уже три недели, как он должен был начаться.

Но из-за регулярных ракетных обстрелов, заминированной акватории Черного моря и пляжей — большинство заведений, ресторанов и гостиниц в этом году, конечно, не откроются.

Побережье. Вокруг таблички “заминировано”. Вот так сейчас выглядят одесские пляжи. Лишь одиночные отчаянные загорают на бетонных плитах волнорезов. Говорят: работы нет, дома скучают, так что большую часть времени проводят у моря.

Курортный сезон в Одессе традиционно стартует с первого мая. На этот день всегда выпадает несколько выходных, поэтому в город массово едут туристы из разных уголков Украины. Но в этом году все совсем не так.

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Находиться на пляжах сейчас очень опасно, говорят в военной администрации. Прибрежную зону регулярно обстреливают ракетами как из моря, так и из воздуха.

Несколько дней назад россияне разбомбили базу отдыха в Затоке, тогда пострадали четыре человека, 6-летней девочке ампутировали ногу, потому что ее придавило бетонной плитой. А накануне вражеская ракета попала в общественный туалет на пляже. Чудом никто не пострадал.

– Заминированные одесские пляжи, заминированное побережье и морские мины может прибить к берегу, и таких случаев уже было немало. Ракета может упасть на пляж и вы можете себе представить, что она принесет, поэтому курортный сезон в Одессе на Черноморском побережье сейчас не ко времени, даже, я бы сказал, это вредно, — рассказывает представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Из-за постоянных обстрелов большинство заведений были вынуждены закрыться. Предприниматели несут ущербы. А персонал теряет работу.

Владелец базы отдыха на берегу моря с рестораном и собственным пляжем Владимир Осадчук говорит: “Только российские войска вторглись в Украину — люди массово начали отменять бронирование. Ущерба уже на сотни тысяч гривен.

Как только наше войско выгонит врага из Украины — в курортном регионе станет еще больше туристов, — уверен Владимир.

Недавно мы рассказывали о последствиях очередного ракетного удара по Одесской области.