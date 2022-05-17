Намеренно бьют по курортам и минируют море: последствия очередного ракетного удара по Одесской области

Четверо человек, среди которых шестилетняя девочка, получили ранения в результате ракетных обстрелов Белгород-Днестровского района в Одесской области.
Накануне россияне атаковали жилой массив: уничтожили базу отдыха, разрушили 15 частных домов. Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии. Сейчас за жизнь девочки борются медики.
— Никаких военных здесь нет, только мирное население. На береговой линии находятся базы, которые готовились к летнему сезону, — рассказывает местный житель Игорь.
Полицейские во дворах частных домов собирают осколки снарядов и фиксируют очередное военное преступление России.
Вчера утром оккупанты разбомбили населенный пункт из самолетов стратегической авиации, а днем враг повторно атаковал регион, но силам ПВО удалось сбить крылатую ракету.
В оперативном командовании Південь говорят, что враг наносит удары как с воздуха, так и с моря, и не покидает планов обустроить на острове Змеиный свои позиции. Даже несмотря на то, что наши военные уничтожают живую силу россиян и корабли с катерами.
Отдыхать в регионе все опаснее, враг намеренно целится по курортам и минует акваторию Черного моря. Украинские военные обезвредили две мины, которые прибило к берегу. Всего в Черном море находится около полутысячи противокорабельных мин.
Самая тяжелая ситуация Мариуполе. Наконец-то началась эвакуация бойцов из Азовстали — ранее мы рассказывали, что известно.