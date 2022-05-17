Навмисно цілять по курортах та мінують море: наслідки чергового ракетного удару по Одещині

Четверо людей, серед яких шестирічна дівчинка, зазнали поранень унаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району на Одещині.
Напередодні росіяни атакували житловий масив. Ущент знищили базу відпочинку, зруйнували 15 приватних будинків. Дитина, що постраждала, у найтяжчому стані. Нині за її життя борються медики.
— Ніяких військових тут немає, лише мирне населення. На береговій лінії знаходяться бази, що готувалися до літнього сезону, — розповідає місцевий житель Ігор.
Поліцейські у дворах приватних будинків збирають уламки снарядів та фіксують черговий воєнний злочин Росії.
Вчора зранку окупанти розбомбили населений пункт із літаків стратегічної авіації, а вдень ворог повторно атакував регіон, але силам ППО вдалося збити крилату ракету.
В оперативному командуванні Південь кажуть, що ворог завдає ударів як з повітря, так і з моря, і не полишає планів облаштувати на острові Зміїний свої позиції навіть попри те, що наші військові нищать живу силу росіян та кораблі з катерами.
Відпочивати в регіоні дедалі небезпечніше, ворог навмисне цілить по курортах та мінує акваторію Чорного моря. Українські військові знешкодили дві міни, що прибило до берега. Загалом у Чорному морі розкидано півтисячі протикорабельних мін.
Найтяжча ситуація у Маріуполі. Нарешті почалася евакуація бійців з Азовсталі — раніше ми розповідали, що відомо.