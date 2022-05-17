Найпотужніші вибухи у Львові від початку війни — що відомо про атаку

У ніч проти вівторка, 17 травня, російські військові завдали найпотужнішого удару по Львівщині. У місті та області прогриміли з десяток вибухів.

Що відомо про ракетний обстріл Львова та області — читай далі.

Станом на 01:30 ночі підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у власному Telegram-каналі.

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Низка вибухів, що лунала в місті — то робота української ППО, повідомив він і закликав подякувати нашим захисникам.

Прокоментував вибухи й голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, російські війська знову обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.

Інформація про можливих жертв удару та руйнування уточнюється. б

Попередньо, ракети були запущені з території Білорусі, Барановичів.

Читати на тему Щодня у прифронтовому Миколаєві чути вибухи: як живуть люди та чи є змога евакуюватися Розповідаємо про ситуацію з водою в Миколаєві та як допомагає Червоний Хрест.

Але й позитивні новини мають місце. 16 травня розпочалась евакуація бійців Азову з Маріуполя. Це офіційно підтверджена інформація. Читай, куди евакуюють захисників Маріуполя за посиланням.