Самые мощные взрывы во Львове с начала войны — что известно об атаке

В ночь на вторник, 17 мая, российские военные нанесли самый мощный удар по Львовской области от начала войны. В городе и области прогремели около десяти взрывов.
Что известно о ракетных обстрелах Львова и области — читай дальше.
По состоянию на 01:30 ночи подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой в собственном Telegram-канале.
Ряд взрывов, которые раздались в городе — это работа украинских сил ПВО, сообщил он и призвал поблагодарить наших защитников.
Прокомментировал взрывы и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, российские войска снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.
Информация о возможных жертвах удара и разрушения уточняется.
Предварительно, ракеты были запущены с территории Беларуси, Барановичей.
Но и радостные новости тоже есть. 16 мая началась эвакуация бойцов Азова из Мариуполя. Это официально подтвержденная информация. Читай, куда эвакуируют защитников Мариуполя по ссылке.