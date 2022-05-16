Україна

Щодня у прифронтовому Миколаєві чути вибухи: як живуть люди та чи є змога евакуюватися

Олена Горячева 16 Травня 2022, 09:00

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