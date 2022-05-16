Щодня у прифронтовому Миколаєві чути вибухи: як живуть люди та чи є змога евакуюватися

З першого тижня повномасштабної війни найбільшою громадською організацією, що допомагає миколаївцям, став Червоний Хрест. На початку березня почали евакуацію містян до Одеси, роздавали продукти й ліки.

Нині продовжують евакуацію старих і лежачих хворих, забезпечують містян питною водою та відкрили пральню для евакуйованих до Миколаєва.

Ранок в найбільш небезпечному районі міста — Корабельному — починається з вибухів. Касетні снаряди росіян тут вибухають щодня.

Люди виїжджають у безпечні місця, проте пані Ірина і не думала про евакуацію — її батько не може ходити. Але нині родина до цього готова. Старшого члена сім’ї — 75-річного пана Івана — вдається вивезти за допомогою медичної машини Червоного Хреста.

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Об’єднання за півтора місяця вивезло із небезпечних миколаївських сіл на лінії фронту кілька десятків немічних і старих. Спочатку в Одесу, потім — в Молдову, Румунію чи Іспанію. Людей, які не можуть самі пересуватись, вивозять спецмашинами.

У різних районах Миколаєва поступово з’являється у кранах вода, поки лише технічна. Установка, до якої завжди є черга, також належить Червоному Хресту, за добу вона очищує 30 тонн води. Система може працювати автономно. Вода зі свердловини, електрика — від генератора.

Міцний тил дуже важливий, адже він забезпечує життя людей. Раніше ми розповідали, як Буковина приймає переселенців та допомагає усій Україні.