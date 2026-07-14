Негода у Львові: через сильну зливу підтопило вулиці, блискавка влучила в телевежу

У понеділок, 14 липня, Львів опинився під ударом негоди. Місто накрили сильні дощі, грози та шквальний вітер. Через інтенсивну зливу окремі вулиці підтопило, а блискавка влучила у львівську телевежу.

Негода Львів 14 липня 2026 року: місто накрила гроза

Під час грози блискавка вдарила у львівську телевежу. У мережі очевидці опублікували відео моменту влучання. Інформації про пошкодження споруди чи перебої в роботі станом на зараз не надходило.

Потужний дощ за короткий час спричинив підтоплення в різних районах Львова. Зокрема, на вулиці Личаківській через велику кількість опадів утворився справжній потік води, який ускладнив рух транспорту та пішоходів.

Місцеві жителі публікують у соцмережах фото й відео наслідків негоди, на яких видно затоплені дороги та значні скупчення води.

Злива у Львівській області: синоптики попередили

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що до кінця доби 14 липня на території Львівської області та у самому Львові зберігатиметься нестійка погода.

За прогнозом синоптиків, очікуються грози, місцями град, шквали вітру швидкістю 15–20 м/с, а також значні дощі зливового характеру.

У зв’язку з погіршенням погодних умов оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці закликають жителів області бути обережними під час перебування на вулиці, не паркувати автомобілі під деревами та поблизу рекламних конструкцій, а також стежити за офіційними повідомленнями про розвиток погодної ситуації.

Під час сильної грози у Львові шквальний вітер буквально виривав багатолітні дерева з корінням та зривав дахи з будинків.

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