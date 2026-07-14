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Негода у Львові: через сильну зливу підтопило вулиці, блискавка влучила в телевежу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Липня 2026, 12:00 2 хв.
Негода у Львові 14 липня 2026

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