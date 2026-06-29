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Гроза у Львові 29 червня: повалені дерева, обірвані дроти та зірваний дах на будівлі РДА

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Червня 2026, 17:40 3 хв.
Гроза у Львові сьогодні

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