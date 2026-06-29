Гроза у Львові 29 червня: повалені дерева, обірвані дроти та зірваний дах на будівлі РДА

Львів опинився в епіцентрі потужної стихії: повалені дерева, обірвані лінії електропередач та пошкоджені будівлі стали наслідком негоди, що накрила місто 29 червня. Через шквальний вітер та зливу в обласному центрі зафіксовано численні аварійні ситуації, а міські служби працюють у посиленому режимі.

Гроза у Львові: що відомо

Мер міста Андрій Садовий одним із перших звернувся до мешканців із терміновим закликом

— У Львові потужна гроза. Прошу всіх бути обережними. Не ховайтеся під деревами, рекламними конструкціями чи лініями електропередач. Якщо є можливість, перечекайте негоду в безпечному приміщенні. Якщо через негоду впало дерево, обірвалися дроти чи виникла інша небезпечна ситуація, повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80, — закликав мер.

Львівська міська рада підтвердила, що всі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі. Сильна гроза у Львові супроводжується шквалистим вітром, який валить дерева та обриває контактні мережі.

Фахівці ЛКП Львівелектротранс уже працюють над відновленням руху на найбільш критичних ділянках. Мешканців закликають триматися подалі від металевих конструкцій та не паркувати автомобілі біля зелених насаджень.

Сильна гроза у Львові: масштабні пошкодження інфраструктури

Ситуація в місті залишається напруженою, адже негода триває. Андрій Садовий надав детальний перелік руйнувань, які спричинила гроза у Львові.

За його словами, повалені дерева зафіксовані на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка величезне дерево впало прямо на тролейбус, а біля церкви Святого Юра пошкоджено контактну мережу.

Обриви ліній електропередач сталися на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола — Липинського, на перехресті Степана Бандери — Коперника та біля зупинки Соборна на вулиці Івана Франка.

Гроза призвела до того, що на вулиці Липинського довелось тимчасово відключити напругу. Окрім цього, на перехресті Варшавська — Тунельна впав світлофор, а на будівлі Шевченківської районної адміністрації вітер зірвав частину даху та пошкодив вікна.

— Усі міські служби працюють. Щойно погода дозволить безпечно виконувати роботи, розпочнемо ліквідацію наслідків. Якщо бачите повалені дерева чи обірвані дроти, телефонуйте 15-80, — додав Андрій Садовий.

Рятувальники попереджають, що гроза в Львівські області може тривати до кінця доби. ДСНС оголосила перший рівень небезпечності.

— 29 червня у найближчу годину з утриманням до кінця доби у західних, північних та центральних областях очікуються грози. У Львівській та сусідніх областях можливий град діаметром 6-19 мм та шквали 15-20 метрів на секунду. Також 30 червня вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються грози та град, — акцентували у ДСНС.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Фото в матеріалі: Андрій Садовий.

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