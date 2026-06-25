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Погода у Львові на серпень 2026: поступове закінчення літа прибуде до міста

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 25 Червня 2026, 17:30 2 хв.
прогноз погоди у львові на серпень 2026
Фото Unsplash

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