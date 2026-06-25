Погода у Львові на серпень 2026: поступове закінчення літа прибуде до міста

Серпень — це місяць, коли літо починає поступово передавати естафету осені, але Львів ще довго тримається за тепло.

Вулиці, кав’ярні й парки міста ще живуть у літньому ритмі, хоча вечори вже нагадують, що зміни не за горами. Читай, яка погода чекає на Львів у серпні 2026 та до чого варто готуватися — в матеріалі.

Погода у Львові на серпень 2026: перша декада, з 01.08 по 10.08

Початок місяця видасться теплим, але не без опадів. Вже 2 серпня місто накриє дощ, а 6 та 7 числа відзначаться дощем і грозою відповідно — це буде гарною нагодою перечекати негоду в одній із затишних кав’ярень міста.

Решта днів декади пройде під мінливою хмарністю з приємними сонячними проміжками.

Температура при цьому залишатиметься стабільно теплою: вдень — незмінні +26°C, вночі — +15…+17°C — серпень не поспішатиме охолоджувати місто.

Погода у Львові у серпні 2026: друга декада, з 11.08 по 20.08

Перша половина цієї десятиденки продовжить традиції попереднього тижня: переважно сонячно або мінлива хмарність, без опадів, температура вдень триматиметься на +25…+26°C.

Особливо погожим видасться 13 серпня, адже в цей день передбачається ясне небо і справжнє літнє тепло. Однак із 16 числа погода почне помітно мінятися: похолодання прийде поступово, а 19 та 20 серпня принесуть дощі.

Вночі температура опуститься до +10…+13°C — вперше за весь липень-серпень нічне повітря стане по-справжньому прохолодним.

Прогноз погоди у Львові на серпень 2026: третя декада, з 21.08 по 31.08

Завершальна частина місяця пройде без опадів — переважно сонячно або мінлива хмарність. Температура вже не повернеться до пікових значень: вдень — +21…+24°C, вночі — лише +9…+14°C. Ці цифри чітко сигналізують про те, що осінь уже стоїть на порозі.

Попри нічну прохолоду, дні залишаться комфортними для прогулянок і відпочинку на свіжому повітрі.

Місяць завершиться тихо й спокійно: 31 серпня прогнозується мінлива хмарність, +23°C вдень і всього +9°C вночі, що стане красномовним нагадуванням: вересень уже зовсім близько.

Раніше ми писали, яка буде погода на серпень 2026 в Україні — читай в матеріалі, як літо буде поступово завершуватись.

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