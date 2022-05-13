Пошкоджено Воронцовський палац — як Одеса оговтується від наслідків ракетних ударів

Одеса оговтується від ракетного удару в ніч проти 9 травня. Через вибухову хвилю після атаки на торговельний центр постраждали два сусідні житлові комплекси, пошкоджено понад 500 вікон та 300 квартир.

Люди самотужки ліквідовують наслідки й намагаються зробити оселі придатними для проживання. Вікна затягують плівкою, рівняють рами та ставлять двері на балкони.

Місцева влада вже створила спеціальні комісії, які оцінюють суми збитків. Найближчим часом люди будуть отримувати перші відшкодування.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Це не буде компенсація за втрачене майно, а радше матеріальна допомога, яка визначатиметься за ступенем пошкодження.

Внаслідок ракетного удару по Одесі та околицях 9 травня зазнали поранення шестеро людей, які в той час перебували в місцях влучання. На жаль, не обійшлося і без жертв, один чоловік помер у машині швидкої допомоги.

Від ракетних ударів російських окупантів постраждав також славнозвісний Воронцовський палац, збудований ще у 19-му столітті. Вибуховою хвилею повибивало шибки та було пошкоджено елементи ліпнини.

А якщо твоя оселя також постраждала через обстріли окупантів, читай, чи можна отримати компенсацію за зруйноване житло під час війни.