Поврежден Воронцовский дворец — Одесса приходит в себя от последствий ракетного удара

Одесса приходит в себя после ракетного удара в ночь на 9 мая. От взрывной волны после атаки на торговый центр пострадали два соседних жилых комплекса, повреждено более 500 окон и 300 квартир.

Люди самостоятельно ликвидируют последствия и пытаются сделать дома пригодными для проживания. Окна затягивают пленкой, ровняют рамы и ставят двери на балконы.

Местные власти уже создали специальные комиссии, которые оценивают суммы ущерба. В ближайшее время люди начнут получать первые возмещения.

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Это не будет компенсация за утраченное имущество, а скорее материальная помощь, сумма которой зависит от степени повреждения.

В результате ракетного удара по Одессе и окрестностям 9 мая получили ранения шесть человек, которые в это время находились в местах прилетов. К сожалению, не обошлось без жертв, один мужчина скончался в машине скорой помощи.

От ракетных ударов русских оккупантов пострадал также знаменитый Воронцовский дворец, построенный еще в 19-м веке. Взрывной волной выбило стекла, также были повреждены элементы лепнины.

А если твой дом также пострадал от обстрелов оккупантов, читай, как получить компенсацию за разрушенное жилье во время войны.