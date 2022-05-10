Потужні ракетні удари по Одесі, Миколаєву, на Донбасі — як Путін привітав українців з 9 травня та які наслідки

У День перемоги, 9 травня, російські військові вже традиційно гатили по українських містах. Потужні вибухи лунали в Одесі, Миколаєві, на Дніпропетровщині та Донбасі.

Розповідаємо про наслідки ракетних ударів по українських містах 9 травня докладніше.

Вибухи в Одесі

По Одесі окупанти випустили сім ракет.

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В хід пустили раритетні, радянського зразка (ракети), яких за віком вже наведення підводить, – повідомили в ОК Південь.

Наші військові стверджують: це пряме свідчення того, що ракетний потенціал армії РФ майже вичерпано.

Снаряди влучили у торговий центр та склад готової продукції.

Наразі відомо, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще 5 доправлені до лікарні.

А ранком 9 травня росіяни вдарили по Одесі та області чотирма ракетами типу Онікс. Снаряди були випущені з ракетного комплексу Бастіон на території окупованого Криму.

В ОК Південь таку атаку назвали істеричною і додали, що в такий спосіб ворог продовжує психологічний тиск на українців.

Обстріл Миколаєва

Надвечір 9 травня гучно було і в Миколаєві. Місцеві мешканці повідомляли про характерні звуки та викладали відео в мережу.

Попередньо, відбувся касетний обстріл Миколаєва.

У нас війна, тому іноді щось бахкає, – прокоментував міський голова Олександр Сєнкєвич.

Інформація про характер руйнувань та можливих потерпілих уточнюється.

Обстріли на Донеччині

Через обстріли російськими військовими 9 травня на Донеччині дістали поранення шість мирних мешканців. Про таке повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Вибухи на Дніпропетровщині

Також повідомляється про вибухи на Дніпропетровщині. Чекаємо на офіційне підтвердження інформації.

Нагадаємо також, що промова Володимира Путіна на параді до 9 травня в Москві була дуже слабкою. Російський очільник намагався бодай якось виправдати вторгнення на територію України та заговорив про те, звідки готувався напад на Крим. Читай, як відреагували на промову Путіна в Україні.