Верх цинізму від батька російського нацизму — Подоляк різко відреагував на промову Путіна до 9 травня

Прослуховування промов російського вождя, як і інші катування, можуть призвести до психічної травми. Ще одна зброя, яку використовує РФ проти свідомого та освіченого світу, щоб мозок адекватної людини вибухав, як і після ракетних обстрілів окупантів.

Однак якщо хтось очікував нових вигадок від Путіна під час його промови до 9 травня, тоді на вас чекає розчарування. Сьогодні диктатору не вдалося проявити фантазію чи оригінальність.

На параді до Дня перемоги в Москві Путін не оголосив ані війни Україні, ані загальної мобілізації, натомість утисячне запустив шарманку про нацизм та погрози НАТО, але трохи вкрав у свого сусіда-пособника про превентивний удар. Намародерив, як і його армія. Щоправда, тепер слів.

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Країни НАТО не захотіли нас почути… Велася відкрита підготовка до вторгнення на наші історичні землі, зокрема Крим, — заявив Путін.

Також президент терористичної РФ вкотре заявив, що зіткнення було неминучим. А блок НАТО начебто “почав військове освоєння прилеглих до нас територій”. Однак забув сказати, що це його війська терли свої боки об кордони України як у 2014 році, так і в останній рік перед масштабним вторгненням.

— Створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза, безпосередньо біля наших кордонів. Усі говорили про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим, — переконаний Путін.

Знову ж таки, нічого нового і багато мішанини з нікому не потрібного мотлоху — все у традиціях великоімперської брехливої машини.

Подоляк про промову Путіна

Однак існують у світі люди, здібні витримувати не лише психологічні катування у вигляді промови Путіна, але й ті, що мають у собі сили її аналізувати та коментувати. Традиційно промовчати не міг і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він розставив усе по поличках і заявив: нападник та агресор — це Росія. Україна та країни НАТО не планували нападів ані на Росію, ані на суверенні українські території, до яких належить і Кримський півострів.

Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022

Крім соцмереж міжнародних, обмежених кількістю знаків, Михайло Подоляк вирішив поділитись і розгорнутими думками у своєму Telegram-каналі щодо мішанини у головах російського керівництва.

Радник Офісу президента звертає увагу на цитату Путіна, де він говорить саме про нацизм, якому диктатор нібито хоче запобігти.

Говорить про це не хто інший, як сам батько сучасного російського нацизму.

Водночас коли президент РФ звертається до українських ветеранів Другої світової війни та бажає їм нібито здоров’я та довголіття, в них летять його бомби та ракети, які однозначно несуть лише смерть і руйнування.

Тому Михайло Подоляк впевнений, що необхідно провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян.

Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні.