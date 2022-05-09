Україна

Досі шокований нападом РФ: 93-річний ветеран з Запоріжжя про нову війну в Україні

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 09 Травня 2022, 10:00

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