Досі шокований нападом РФ: 93-річний ветеран з Запоріжжя про нову війну в Україні

У Запоріжжі ветерани Другої Світової прийшли до Алеї бойової слави, щоб вшанувати пам’ять загиблих у боротьбі з нацистами.

93-річний Віктор Варвашеня ще підлітком партизанив у білоруських лісах, згодом бився у складі бойових підрозділів Третього українського фронту.

Війну завершив після поранення у Прибалтиці. Полковник у відставці стверджує: ніколи не міг навіть уявити, що Росія піде війною на його країну.

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— Скрізь писали братні народи, і раптом ця країна під керівництвом, я б сказав маніяка, напала на нашу рідну Україну.

Дуже шкодую, що вік мені не дозволяє брати участь (у цій війні).

Віктор каже: його побратими з Росії так само ошелешені тим, що робить їхня країна. А своїми звірствами окупанти перевершили навіть німецьких нацистів.

Нагадаємо, раніше 97-річний ветеран з Харківщини Іван Лисун показав зруйнований окупантами будинок. Чоловік також питається: за що воювали тоді, в 1941, якщо зараз у наш дім знову прийшла війна.