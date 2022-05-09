Досі шокований нападом РФ: 93-річний ветеран з Запоріжжя про нову війну в Україні

У Запоріжжі ветерани Другої Світової прийшли до Алеї бойової слави, щоб вшанувати пам’ять загиблих у боротьбі з нацистами.
93-річний Віктор Варвашеня ще підлітком партизанив у білоруських лісах, згодом бився у складі бойових підрозділів Третього українського фронту.
Війну завершив після поранення у Прибалтиці. Полковник у відставці стверджує: ніколи не міг навіть уявити, що Росія піде війною на його країну.
— Скрізь писали братні народи, і раптом ця країна під керівництвом, я б сказав маніяка, напала на нашу рідну Україну.
Дуже шкодую, що вік мені не дозволяє брати участь (у цій війні).
Дуже шкодую, що вік мені не дозволяє брати участь (у цій війні).
Віктор каже: його побратими з Росії так само ошелешені тим, що робить їхня країна. А своїми звірствами окупанти перевершили навіть німецьких нацистів.
Нагадаємо, раніше 97-річний ветеран з Харківщини Іван Лисун показав зруйнований окупантами будинок. Чоловік також питається: за що воювали тоді, в 1941, якщо зараз у наш дім знову прийшла війна.