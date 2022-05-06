За що тоді воював? 97-річний ветеран показав зруйнований окупантами будинок. Яка ситуація на Харківщині

Хату ветерана Другої світової війни, 97-річного Івана Лисуна, у прикордонному селищі Золочів розбили російські окупанти.

Населений пункт щоденно, від першого дня повномасштабного вторгнення Росії, потерпає від обстрілів. У Золочівській громаді вже потрощено понад сім сотень будівель. Зокрема, лікарня, школи, дитсадки.

Громаду обстрілюють відразу з двох боків: до кордону з РФ всього 20 км, а до тимчасово окупованої Козачої Лопані 15 км.

Під час обстрілів ракети влучали в господарські подвір’я та будинки. Люди, які знаходились всередині, загинули.

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Голова громади каже, що окупанти б’ють з артилерії, градів, гелікоптерів, літаків. У громаді вже понад два десятки загиблих мешканців та близько 60 поранених, серед яких п’ятеро дітей.

Іван Лисун показує та розповідає про будинок, який нині знищений. Ветеран пішов воювати, коли йому було 18 років.

Він отримав дві контузії та поранення за Білорусь, а нині не розуміє за що тоді воював, якщо ось в його старості знову війна.

Наразі пенсіонеру допомагають сусіди, вони ж його і врятували після обстрілу. Доньку ветерана засипало в погребі, вибуховою хвилею знесли двоє дверей до укриття.

Іван Лисун зізнається, що такого страху не відчував навіть на фронті багато років тому.

Раніше ми розповідали, яка ситуація в аеропорту Гостомеля. Адже в перші дні повномасштабного вторгнення там були запеклі бої.