За что тогда воевал? 97-летний ветеран показал разрушенный оккупантами дом. Какая ситуация в Харьковской области

Дом ветерана Второй мировой войны, 97-летнего Ивана Лысуна, в пограничном поселке Золочев разбили российские оккупанты.
Населенный пункт ежедневно с первого дня полномасштабного вторжения России страдает от обстрелов. В Золочевской общине уже разбито более семи сотен зданий. В частности, больница, школы, детсады.
Общину обстреливают сразу с двух сторон: до границы с РФ всего 20 км, а до временно оккупированной Казачьей Лопани 15 км.
Общину обстреливают сразу с двух сторон: до границы с РФ всего 20 км, а до временно оккупированной Казачьей Лопани 15 км.
Во время обстрелов ракеты попадали в хозяйственные подворья и дома. Люди, находившиеся внутри, погибли.
Глава общины говорит, что оккупанты бьют из артиллерии, градов, вертолетов, самолетов. В общине уже более двух десятков погибших жителей и около 60 раненых, среди которых пятеро детей.
Иван Лысун показывает и рассказывает о доме, который сейчас уничтожен. Ветеран пошел воевать, когда ему было 18 лет.
Он получил две контузии и ранения за Беларусь, а нынче не понимает, за что тогда воевал, если вот в его старости снова война.
Он получил две контузии и ранения за Беларусь, а нынче не понимает, за что тогда воевал, если вот в его старости снова война.
Пока пенсионеру помогают соседи, они же его и спасли после обстрела. Дочь ветерана засыпало в погребе, взрывной волной снесли две двери до укрытия.
Иван Лысун признается, что такого страха не испытывал даже на фронте много лет назад.
Раньше мы рассказывали, какая ситуация в аэропорту Гостомеля. Ведь в первые дни полномасштабного вторжения там были сильные бои.