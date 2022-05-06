Как герои Гостомеля опровергли мифы о величии авиации РФ и что происходит на аэродроме сейчас

Герои Гостомеля. Именно они одними из первых показали миру — воспетые россиянами вертолеты Ка-52 хорошо горят в украинском небе.

Жуткие кадры штурма Гостомеля российской авиацией и попытки высадки десанта помнят все украинцы. Одна из главных целей оккупантов — захват аэродрома.

Однако захватчикам дали отпор наши мужественные защитники. В частности, силы ПВО заставили оккупантов паниковать. Ведь вертолеты, которым нет аналогов, один за другим сбивали даже обычные Иглы.

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Сергей был одним из первых, кто заметил вражеские вертолеты в небе над аэропортом Гостомеля. Тогда его бригада ПВО защищала этот участок.

Военный признается: до этого видел Ка-52 только на фото и слышал много историй об их мощи, но после первого попадания все мифы были опровергнуты.

Однако оккупантам все же удалось уничтожить аэродром, сейчас здесь фактически пепелище. Из самых болезненных потерь — наша Мрія. Сейчас самолет на своем месте в ангаре, как напоминание о зверстве оккупантов и символ веры украинского народа в независимое будущее.

На территории аэродрома уже несколько недель усиленно работает бригада пиротехников. Саперы до сих пор находят множество взрывоопасных боеприпасов. Поэтому территория аэропорта до сих пор опасна для пребывания людей.

Часть героев, защищавших аэропорт, наградил отличиями министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Вместе с ним Гостомель посетили министры внутренних дел четырех стран-побратимов: Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Здесь и подписали декларацию о сотрудничестве с украинскими правоохранителями.

Россияне продолжают обстреливать Украину, в том числе Восток. Ранее мы рассказывали о последствиях ракетных ударов по Краматорску.