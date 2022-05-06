Як герої Гостомеля спростували міфи про велич російської авіації та що відбувається на летовищі зараз

Герої Гостомеля. Саме вони одними з перших показали світові — оспівані росіянами гвинтокрили Ка-52 добре горять в українському небі.

Моторошні кадри штурму Гостомеля російською авіацією та спроби висадки десанту пам’ятають усі українці. Одна з головних цілей окупантів — захоплення летовища.

Проте загарбникам дали відсіч наші мужні захисники. Зокрема, сили ППО змусили рашистів панікувати. Адже гвинтокрили, яким немає аналогів, один за одним збивалися навіть звичайними Іглами.

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Сергій був одним із перших, хто помітив ворожі гвинтокрили в небі над аеропортом Гостомеля, тоді його бригада ППО захищала цю ділянку.

Військовий зізнається: бачив Ка-52 тільки на фото і чув багато історій про їхню міць, але після першого ж влучання усі міфи було спростовано.

Проте окупантам таки вдалося знищити аеропорт. Нині тут фактично попелище.

З найболючіших втрат — наша славетна Мрія. Нині літак на своєму місці в ангарі, як згадка про звірство окупантів та символ віри українського народу в незалежне майбутнє.

На території летовища вже кілька тижнів посилено працює бригада піротехніків. Сапери досі знаходять безліч вибухонебезпечних боєприпасів. Саме тому територія аеропорту досі небезпечна для перебування людей.

Частину героїв, які захищали аеропорт, нагородив відзнаками міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Разом з ним Гостомель відвідали міністри внутрішніх справ чотирьох країн-побратимів: Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Тут і підписали декларацію про співпрацю з українськими правоохоронцями.

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