За добу зруйнували 800 квартир: налідки ракетного удару по Краматорську

Східний фронт потерпає від ворожих обстрілів. Звуки сирен для Краматорська вже стали звичними. Для ворога стратегічно важливо захопити місто, що восьмий рік поспіль є адміністративним центром Донецької області.

По місту прилітало і минулої ночі, і цієї. Унаслідок атаки напередодні було пошкоджено 32 житлові будинки — понад 800 квартир. На щастя, минулося без жертв, але є поранені.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 травня Генштаб ЗСУ попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Крім житлових будинків, окупанти зруйнували школи, магазини та об’єкти комунального господарства. В одному з дворів зруйнували каналізаційну мережу.

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Щонайменше 25 людей отримали поранення, шістьох госпіталізували.

Цей обстріл вкотре доводить, що російські військові б’ють по цивільних об’єктах.

Раніше Вадим Денисенко розповідав, що окупанти обстрілюють Україну ракетами, адже їм не вдається виконати їхні цілі. А ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.