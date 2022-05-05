Росії не вдаються ключові задуми. Денисенко про контрнаступ ЗСУ та масові удари по Україні

Наші військові дають прикурити російським окупантам. Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив про контрнаступ нашої арії на Харківському та Ізюмському напрямках. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про це детальніше.
— Ми знаємо, що протягом останнього часу ЗСУ відбили кілька сіл. Те, що ми переходимо в контрнаступ на таких складних напрямках, насправді говорить про те, що не вдаються ключові задуми росіян.
За певними даними, безпосереднім куратором Ізюмського напрямку є Генштаб РФ і людина, яка була одним з ідеологів та розробників цієї війни – Валерій Герасимов.
За певними даними, безпосереднім куратором Ізюмського напрямку є Генштаб РФ і людина, яка була одним з ідеологів та розробників цієї війни – Валерій Герасимов.
За словами Денисенка, росіяни продовжуватимуть обстрілювати Україну. Російські військові намагаються нищити нашу логістичну інфраструктуру. Адже однією з головних задач окупантів є зробити так, щоб до нас не йшли товари із заходу на схід та навпаки.
Залізниця справляється, попри всі серйозні руйнування в певних територіях.
Залізниця справляється, попри всі серйозні руйнування в певних територіях.
Денисенко заявив, що через те, що російські військові за останній тиждень не змогли ніде просунутися, ні за якими напрямки, вони шукають хоч якісь способи нашкодити.
На Донбасі з інспекцією знаходився заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Його відправили, щоб він доповів Путіну, що насправді там відбувається.
— На скільки я розумію в Кремлі зараз є дві партії. Одна говорить про те, що потрібно заявити про анексію Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Друга ж говорить, якщо відбудеться анексія, то у Росії немає шансів люфту для майбутніх переговорних процесів.
Друга ж говорить, якщо відбудеться анексія, то у Росії немає шансів люфту для майбутніх переговорних процесів.
В ці дні вирішуватиметься, чи зробить заяву Путін про те, що після того, як всі задачі РФ будуть виконані, він приєднає ці території до Росії чи ні, — розповів Вадим Денисенко.
Деякі військові експерти кажуть, що 9 травня Путін може оголосити загальну мобілізацію. Раніше ми розповідали, що це може значити для України.