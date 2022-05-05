России не удаются ключевые замыслы. Денисенко о контрнаступлении ВСУ и массовых ударах по Украине

Наши военные дают прикурить российским оккупантам. Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил о контрнаступлении нашей арии на Харьковском и Изюмском направлениях. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал об этом подробнее.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском и Изюмском направлениях

— Мы знаем, что в последнее время ВСУ отбили несколько сёл. То, что мы переходим в контрнаступление на таких сложных направлениях, на самом деле говорит о том, что не удаются ключевые замыслы россиян.

По определенным данным, непосредственным куратором Изюмского направления является Генштаб РФ и человек, являвшийся одним из идеологов и разработчиков этой войны — Валерий Герасимов.

О массовых ударах по территории Украины

По словам Денисенко, россияне будут продолжать обстреливать Украину. Российские военные пытаются уничтожать нашу логистическую инфраструктуру. Ведь одной из главных задач оккупантов сделать так, чтобы к нам не шли товары с запада на восток и наоборот.

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Железная дорога справляется, несмотря на все серьезные разрушения на определенных территориях.

Денисенко заявил, потому что российские военные за последнюю неделю не смогли нигде продвинуться, ни по каким направлениям, они ищут хоть какие-то способы навредить.

О возможном заявлении Путина для 9 мая

На Донбассе с инспекцией находился заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его отправили, чтобы он доложил Путину, что там происходит.

— На сколько я понимаю в Кремле сейчас две партии. Одна говорит о том, что следует заявить об аннексии Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Вторая говорит, если произойдет аннексия, то у России нет шансов люфта для будущих переговорных процессов.

В эти дни будет решаться, сделает ли заявление Путин о том, что после того, как все задачи РФ будут выполнены, он присоединит эти территории к России или нет, — рассказал Вадим Денисенко.

Некоторые военные эксперты говорят, что 9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Раньше мы рассказывали, что это может означать для Украины.