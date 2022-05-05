Что будет, если Путин начнет всеобщую мобилизацию — ответ военного эксперта Сергея Грабского

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что информация о том, якобы 9 мая его патрон объявит общую мобилизацию — это “бред”. Но учитывая, как россияне уверяли, что и на Украину нападать не собираются, веры его словам особо нет.

Что будет, если Путин все же объявит войну в Украине официально и, соответственно, начнет всеобщую мобилизацию? Об этом рассказал военный эксперт и участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.

Действительно ли всеобщая мобилизация в России необходима?

По моему глубокому убеждению — нет. Мобилизация не является обязательным условием для продолжения войны, потому что интенсивность боевых действий не столь высока.

У России есть проблема с мобилизационными ресурсами. Это означает, что она вряд ли способна на всеобщую мобилизацию. Военных нужно оснастить, накормить и доставить на украинскую границу.

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Несмотря на то, что Россия неоднократно заявляла о подготовке и усилении оборонного комплекса, реальные свидетельства того, что было осуществлено большое накопление ресурсов для ведения полномасштабной войны, не наблюдались.

Всеобщая мобилизация сильно повлияет на неустойчивую российскую экономику. Она будет опасна для России в целом.

О частичной мобилизации россиян

Россиянам не обязательно объявлять всеобщую или частичную мобилизацию, ведь есть еще такое понятие, как скрытая мобилизация.

Правительство пытается привлечь максимальное количество военных и ресурсов в рамках действующего законодательства. Они прибегают к убеждениям людей подписать контракт. С ресурсами возникают сомнения.

Российской техники хватит, чтобы оснастить миллионную армию, но насколько она пригодна к использованию немедленно?

Здесь еще появляется фактор временного показателя: насколько быстро Россия сможет сформировать боеспособные части, зависит от того, сколько людей, в каком качестве, количестве, направлениях и виде будут сосредоточены.

Что может применить Россия, чтобы переломить ситуацию в свою пользу?

Собственно ничего. Более двух месяцев боевых действий показали, что Россия на оперативно-стратегическом уровне очень тяжело и медленно усвоила уроки, которые получила от украинцев.

Быстрого изменения в тактике или стратегии действий российских войск не предвидится.

Между мобилизацией и реальным боевым применением войск пройдет длительный период времени — от трех до пяти месяцев. Этот срок позволяет пройти весь цикл подготовки к боевым действиям.

В случае преступного применения неподготовленных ресурсов для преимущества в количестве войск сроки могут быть меньше.

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