Україна

Що буде, якщо Путін розпочне загальну мобілізацію — відповідь військового експерта Сергія Грабського

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 05 Травня 2022, 16:00

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