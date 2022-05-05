Що буде, якщо Путін розпочне загальну мобілізацію — відповідь військового експерта Сергія Грабського

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що інформація про те, нібито 9 травня його патрон оголосить загальну мобілізацію — це “маячня”. Але враховуючи, як росіяни запевняли, що й на Україну не нападатимуть, віри його словам особливо немає.

Що буде, якщо Путін все ж таки оголосить війну в Україні офіційно і, відповідно, розпочне загальну мобілізацію? Про це розповів військовий експерт та учасник миротворчих місій у Косово й Іраку Сергій Грабський.

Чи справді загальна мобілізація в Росії необхідна?

На моє глибоке переконання — ні. Мобілізація не є обов’язковою умовою для продовження війни, бо інтенсивність бойових дій не настільки висока.

У Росії є проблема з мобілізаційними ресурсами. Це означає, що вона навряд чи спроможна на загальну мобілізацію. Військових потрібно оснастити, нагодувати та доставити до українського кордону.

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Попри те, що Росія неодноразово заявляла про підготовку та посилення оборонного комплексу, реальних свідчень того, що було здійснено велике накопичення ресурсів для ведення повномасштабної війни, не спостерігалось.

Загальна мобілізація потужно вплине на нестійку російську економіку. Вона буде небезпечною для Росії в цілому.

Про часткову мобілізацію росіян

Росіянам не обов’язково оголошувати загальну чи часткову мобілізацію, адже є ще таке поняття, як прихована мобілізація.

Уряд намагається долучити максимальну кількість військових та ресурсів у межах чинного законодавства. Вони вдаються до переконань людей підписати контракт. Проте щодо ресурсів виникають сумніви.

Російської техніки вистачить, щоб оснастити мільйонну армію, але наскільки вона придатна до використання негайно?

Тут ще з’являється фактор часового показника: наскільки швидко Росія зможе сформувати боєздатні частини, залежить від того, скільки людей, у якій якості, кількості, напрямках та вигляді будуть зосереджені.

Що може застосувати Росія, щоб переломити ситуацію на свою користь?

Власне нічого. Більш ніж два місяці бойових дій засвідчили, що Росія на оперативно-стратегічному рівні дуже важко й повільно засвоює уроки, які отримала від українців.

Швидкої зміни в тактиці або стратегії дій російських військ не передбачається.

Між мобілізацією та реальним бойовим застосуванням військ пройде тривалий період часу — від трьох до п’яти місяців. Цей термін дозволяє пройти весь цикл підготовки до бойових дій.

У випадку злочинного застосування непідготовлених ресурсів для перевищення в кількості військ терміни можуть бути меншими.

Раніше ми розповідали, як реагує Молдова на загрозу від Росії.