З Придністров’я збільшився виїзд молодих чоловіків — як реагує Молдова на загрозу від Росії

Кілька днів тому видання The Times написало, що Москва готується до нападу на Молдову. Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко розповів в ефірі телемарафону, чи змінилася ситуація в країні після цього.

Як Молдова відреагувала на новину про можливе вторгнення Росії

— На побутовому рівні змін не спостерігається. Водночас деякі журналісти, передрукувавши цю новину, почали ставити запитання.

Реакція молдовських посадових осіб зводиться до того, що вони закликають зберігати спокій і в жодному разі не піддаватися на провокації, — розповідає Шевченко.

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Чи можлива мобілізація в невизнаному Придністров’ї

Посол України в Молдові розповів, що зараз збільшився виїзд молодих чоловіків з Придністров’я. Це пов’язано з чутками про можливу мобілізацію, хоч лідер невизнаної адміністрації в Тирасполі говорив, що не має намірів проводити таку кампанію.

Але ми ж розуміємо, що сьогодні таких планів немає, а завтра вони можуть з’явитися.

На думку Шевченка, мета Росії полягає в нагнітанні нервозності. Адже в Молдові існує дуже потужна проросійська опозиція. Там продовжують працювати російські ЗМІ, хоча й в обмеженому форматі.

А ще країна на 100% залежить від постачання газу й електрики від Росії. Та попри це Молдова почала активніше допомагати Україні у війні. Наприклад, держава збирається відправити в Україну своїх саперів для розмінування звільнених від рашистів територій.

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Щоб продемонструвати свою “силу”, Росія вимагає платити за газ рублями, шантажуючи Європу. Молдова та Угорщина вже погодилися на цю нову умову, яка порушує санкції проти РФ. Читай, як відреагували на ультиматум Москви інші країни ЄС.