Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 травня

Генштаб ЗСУ попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні

Оперативна обстановка в Україні станом на 5 травня 2022 року

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. З метою досягнення визначених цілей противник намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони.

Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Ворог активізував завдання ракетно-бомбових ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України.

На Слобожанському напрямку діє угруповання противника, тривають авіаційні удари та артобстріли по місту Харкову.

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

Протягом дня, на Лиманському напрямку, противник здійснював безуспішні спроби закріпитись в населеному пункті Олександрівка.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху не має.

З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе.

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Ворог зазнав втрат і відступив.

Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі Азовсталі у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання чорноморського флоту Росії продовжує виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Не виключається можливість залучення зазначеного корабельного складу до завдання ракетних ударів по території України.

Крім того, вечір 4 травня почався для всієї України з повітряних сирен. У кількох містах вже повідомляють про вибухи. Читай, що відомо про вибухи у різних куточках країни.