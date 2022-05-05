Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 мая

Генштаб ВСУ предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине

Оперативная обстановка в Украине на 5 мая 2022 года

Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. В целях достижения определенных целей противник пытается наносить урон подразделениям Сил обороны.

Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Враг активизировал нанесение ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении действует группировка противника, продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову.

На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.

В течение дня, на Лиманском направлении, противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.

На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха нет.

В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.

На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.

Продолжаются блокировки и попытки уничтожения наших подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Удачи нет.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия с целью содержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступательных действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Не исключается активизация обстрелов из района по территории Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины.

Кроме того, вечер 4 мая начался для всей Украины с воздушных сирен. В нескольких городах уже сообщают о взрывах. Читай, что известно о взрывах в разных уголках страны.