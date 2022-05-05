Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 мая

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 мая 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 травня

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Владимир Зеленский об Азовстале, Александре Махове и поддержке партнеров
0:05:55
Юрій Щиголь
Выключают мобильную связь и боятся правды: зачем россияне уничтожают узлы связи в Херсонской области
0:02:52
Закарпаття
Первый ракетный удар по Закарпатью: куда попали захватчики и как ликвидируют последствия
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