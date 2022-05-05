Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 мая

Генштаб ВСУ предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. В целях достижения определенных целей противник пытается наносить урон подразделениям Сил обороны.
Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.
Враг активизировал нанесение ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.
На Слобожанском направлении действует группировка противника, продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову.
На Слобожанском направлении действует группировка противника, продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову.
На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько.
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.
На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.
В течение дня, на Лиманском направлении, противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.
В течение дня, на Лиманском направлении, противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.
На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха нет.
В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.
На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.
Продолжаются блокировки и попытки уничтожения наших подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Удачи нет.
Продолжаются блокировки и попытки уничтожения наших подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Удачи нет.
На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия с целью содержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступательных действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.
Не исключается активизация обстрелов из района по территории Сумской области.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины.
Кроме того, вечер 4 мая начался для всей Украины с воздушных сирен. В нескольких городах уже сообщают о взрывах. Читай, что известно о взрывах в разных уголках страны.