Украина

Снова накрывают Украину ракетами! Что известно о взрывах в разных уголках страны

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 04 мая 2022, 21:29
Вибухи в Україні

Больше видео
0:01:27
Азовсталь- ситуація зараз
Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь
0:01:27
Азовсталь- ситуація зараз
Мы продолжаем выполнять приказ — держать оборону: командир Азова рассказал о прорыве противника на Азовсталь
Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт
Это не серьезные документы: Зеленский заявил, что Украина не пойдет на замороженный конфликт
Мариуполь глазами очевидцев
Куда вывезли людей из Мариуполя и зачем России парад в сожженном городе
Смотреть больше

Последние видео
0:01:27
Азовсталь- ситуація зараз

Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь
0:01:27
Азовсталь- ситуація зараз
Мы продолжаем выполнять приказ — держать оборону: командир Азова рассказал о прорыве противника на Азовсталь
Вибухи в Україні
Снова накрывают Украину ракетами! Что известно о взрывах в разных уголках страны
Дефлімпійські ігри 2022 - все про змагання, збірну України та кількість медалей
25 медалей и первое место в рейтинге! Как украинские спортсмены покоряют Дефлимпийские игры
Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт
Это не серьезные документы: Зеленский заявил, что Украина не пойдет на замороженный конфликт
Мариуполь глазами очевидцев
Куда вывезли людей из Мариуполя и зачем России парад в сожженном городе
0:02:57
Павло Вишебаба
Мужчины в кафе — это нормально: боец Павел Вышебаба призвал украинцев не грызться в тылу
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 4 мая
0:06:13
Володимир Зеленський
Пытаются выместить свое бессилие — Зеленский про массовый ракетный удар по Украине
0:00:59
Смертельна ДТП у Рівненській області
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись бензовоз, автобус и легковушка
Больше видео
Азовсталь- ситуація зараз
Читать дальше
Мы продолжаем выполнять приказ — держать оборону: командир Азова рассказал о прорыве противника на Азовсталь
Дефлімпійські ігри 2022 - все про змагання, збірну України та кількість медалей
Читать дальше
25 медалей и первое место в рейтинге! Как украинские спортсмены покоряют Дефлимпийские игры

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь