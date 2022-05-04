Снова накрывают Украину ракетами! Что известно о взрывах в разных уголках страны

Вечер 4 мая начался для всей Украины с воздушных сирен, снова… В нескольких городах уже сообщают о взрывах. Призываем оставаться всех в укрытиях до официальной отмены тревоги.
Что известно о взрывах сегодня в Украине.
– Черкасчане, без паники! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Никаких фото и видео! Следите за официальными сообщениями, — сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Жители города сообщают, что слышали три взрыва и гул в небе.
В Днепре раздался мощный взрыв.
— Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации, — пишет мэр Днепра Борис Филатов.
– Российские войска продолжают прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги, — сообщает глава Укрзалізниці Александр Камышин.
Также он добавил, что среди железнодорожников пострадавших нет.
Сообщается о взрывах в Запорожье. Ожидаем официальную информацию.
Слышны взрывы в Броварах и Киеве. По предварительной информации, в столице работает ПВО.
— В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам впоследствии, — пишет мэр города Александр Сенкевич.
Напомним, ранее мы публиковали актуальную карту боевых действий в Украине и опасные направления, где ведутся бои.