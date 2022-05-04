Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 4 мая

Уже давно пора не только покупать рассаду для своих небольших огородов, но и покончить со всем удобрением, которое попадает на нашу землю. Все же знают, поговорку: що занадто — то не здраво.

Чтобы российские колорадские жуки не испортили наш урожай, нужно оставить их уничтожение настоящим профессионалам и не мешать им.

Поэтому Генштаб ВСУ предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 4 мая 2022 года

Противник не прекращает проведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

На Донецком и Таврическом направлениях группировки войск противника ведут наступательные действия на определенном участке линии столкновения. Оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях, чтобы взять под полный контроль населенные пункты Рубежное, Попасная и наступать в направлениях Лиман, Северск и Славянск.

На Слобожанском направлении враг продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии Харьков.

На Изюмском направлении противник силами отдельных подразделений ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвинково. Терпит потери.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проводить фильтрационные мероприятия.

На Таврическом направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.

В городе Мариуполь враг продолжает блокировать подразделения наших войск в районе Азовстали. Бьет из артиллерии и танков по территории металлургического комбината.

На Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы подразделений наших войск.

В Приднестровском регионе Молдова обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности.

В районе населенного пункта Хмелевка Сумской области разоблачена деятельность ДРГ врага.

Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Условные обозначения на карте:

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Подразделения Сил обороны продолжают наносить урон противнику.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, какие идеи лелеет российское руководство и какие варианты существования РФ возможны после ее проигрыша.