“Таврическая губерния” или весь Донбасс? Буданов о больных планах России касательно Украины

Вот уже более двух месяцев украинцы пытаются разгадать загадку, у кого быстрее меняется настроение — у маленького ребенка или бессменного руководства РФ.

Однако украинским военным важно понимать, чем дышит и как мыслит наш враг, чтобы вовремя и максимально эффективно его ликвидировать.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ рассказал, какие идеи лелеет российское руководство и какие варианты существования РФ возможны после ее проигрыша.

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Планы России касательно Донбасса

Важнейшим для империалистических планов России остается Донбасс. Это ясно, кажется, всем. Кирилл Буданов говорит, что это стремление россиян абсолютно логично, поскольку даже для больного ума будет нелегитимно контролировать лишь часть территорий.

Им нужен весь Донбасс, чтобы номинально сказать, что народ Донбасса избрал свой путь.

Они хотят до 9 мая объявить о своих победах, но у российских военных ничего не выходит. Они никоим образом не успевают.

Две основные идеи российского руководства

В целом в высших чинах РФ существует два варианта того, какими они хотели бы видеть свои завоевания.

Первый — воссоздание так называемой Таврической губернии, существовавшей недолгое время в составе Российской империи. Именно этот вариант они сейчас больше всего лелеют и пытаются реализовать.

Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской и даже немного Донецкой области и Запорожья с административным центром в городе Симферополь.

О второй идее не так часто можно услышать. В ее основе концепция так называемого Небесного города.

Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, Днепр и часть Донецкой области.

Однако нужно помнить, что это выдумки больного ума российского руководства. И несмотря на это, россияне относятся к этим выдумкам очень серьезно и стараются даже воплотить свои мечты в реальность.

Что будет с Россией после поражения в войне

У России сейчас есть два варианта развития событий. Первый, конечно же, касается разделения РФ на три или более части.

Второй касается сохранения своей целостности, но тогда произойдет смена в руководстве страны. И новому вождю придется сказать, что Россия ни в чем не виновата и скинуть всю ответственность на больного диктатора.

В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории – от островов Японии до Кенигсберга (нынешний Калининград), принадлежащего Германии.

Напомним, ранее глава военно-гражданской администрации Николаевской области Виталий Ким поделился мнениями об абсурдности парада на День победы в Москве.