Парад военных с холодильниками — Виталий Ким о 9 мая в России

В то время как российские военные безжалостно убивают мирное население Украины и подражают гитлеровцам, Путин готовится к 9 мая. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал абсурдность парада ко Дню победы в Москве.

Вчера попалось видео, на котором россияне реально планируют праздновать день позора — 9 мая… Вообще какой-то сюр.

— Им никто не говорил, что отмечать победу заранее во время войны нельзя — плохая примета? — спрашивает Ким.

Также он интересуется, как в России будут “подавать” этот день: парад военных с холодильниками или колонна сворованных КамАЗов с зерном из Херсонской области. А что будут говорить?

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Позорная победа, позорная война, не можем повторить, — убежден Ким.

Что касается ситуации в Николаевской области, глава ОВА сказал, что в целом все относительно спокойно, но недавно случился “прилет” в один из районов за городом. Подробности обстрела Ким не сообщил.

Россию ждут “подарки” от Запада на 9 мая: ленд-лиз США и новый пакет санкций от Евросоюза. Однако некоторые украинцы опасаются обострения ситуации на фронте ко Дню победы. Политолог Валентин Гладких рассказал, повлияет ли 9 мая на ход войны в Украине.