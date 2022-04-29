Закончится ли война к 9 мая? Политолог о ходе войны в Украине

Политолог Валентин Гладких рассказал о возможном ходе войны в Украине и как на это может повлиять такая сакральная для России дата, как 9 мая.

До 9 мая едва ли мы успеем поставить точку в этой войне.

Вряд ли есть шанс, что 9 мая Россия подпишет капитуляцию. К сожалению, запаса крепости, желания и готовности вести войну дальше у них еще достаточно.

Не думаю, что за эти 10-12 дней, оставшиеся до этой особой для оккупантов даты, ВСУ успеют воспользоваться всеми преимуществами закона о ленд-лизе. Их можно считать действительно хорошими подарками украинскому народу.

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Однако дата нашей победы уже близится. И все благодаря усилиям как ВСУ, так и власти и дипломатии. Руководство работает над обеспечением оружием и амуницией армии, а также финансовой поддержкой.

Кроме того, нужно не забывать, что Россию вскоре ждет очередной пакет санкций. В частности, Украина настаивает и на полном нефтяном эмбарго.

Также дипломатия работает над тем, чтобы прикрыть схемы, которыми пользуется РФ, чтобы миновать санкции.

О параде на 9 мая

Стало известно, что на парад 9 мая российское руководство решило никого не приглашать даже Александра Лукашенко.

Дело в том, что те лидеры, которых Путин и хотел бы там видеть, точно не приедут. А вот тех, кто приедет, он сам не хочет видеть. Несмотря на то, что у него с Лукашенко и образовалось определенное союзное государство, вряд ли Путин рассматривает его как равного себе.

Кроме того, ему даже не хотелось бы, чтобы РФ воспринимали как своеобразное двоевластие.

А тот культ вокруг непобедимости точно потерпел крах благодаря своему же создателю Путину. После полномасштабного вторжения все стало на свои места, а иллюзии развеялись.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюска рассказал, можно ли конфисковать средства РФ в пользу Украины.