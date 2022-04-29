Закончится ли война к 9 мая? Политолог о ходе войны в Украине

Политолог Валентин Гладких рассказал о возможном ходе войны в Украине и как на это может повлиять такая сакральная для России дата, как 9 мая.
До 9 мая едва ли мы успеем поставить точку в этой войне.
До 9 мая едва ли мы успеем поставить точку в этой войне.
Вряд ли есть шанс, что 9 мая Россия подпишет капитуляцию. К сожалению, запаса крепости, желания и готовности вести войну дальше у них еще достаточно.
Не думаю, что за эти 10-12 дней, оставшиеся до этой особой для оккупантов даты, ВСУ успеют воспользоваться всеми преимуществами закона о ленд-лизе. Их можно считать действительно хорошими подарками украинскому народу.
Однако дата нашей победы уже близится. И все благодаря усилиям как ВСУ, так и власти и дипломатии. Руководство работает над обеспечением оружием и амуницией армии, а также финансовой поддержкой.
Кроме того, нужно не забывать, что Россию вскоре ждет очередной пакет санкций. В частности, Украина настаивает и на полном нефтяном эмбарго.
Также дипломатия работает над тем, чтобы прикрыть схемы, которыми пользуется РФ, чтобы миновать санкции.
Стало известно, что на парад 9 мая российское руководство решило никого не приглашать даже Александра Лукашенко.
Дело в том, что те лидеры, которых Путин и хотел бы там видеть, точно не приедут. А вот тех, кто приедет, он сам не хочет видеть. Несмотря на то, что у него с Лукашенко и образовалось определенное союзное государство, вряд ли Путин рассматривает его как равного себе.
Кроме того, ему даже не хотелось бы, чтобы РФ воспринимали как своеобразное двоевластие.
Кроме того, ему даже не хотелось бы, чтобы РФ воспринимали как своеобразное двоевластие.
А тот культ вокруг непобедимости точно потерпел крах благодаря своему же создателю Путину. После полномасштабного вторжения все стало на свои места, а иллюзии развеялись.
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюска рассказал, можно ли конфисковать средства РФ в пользу Украины.