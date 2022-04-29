Миллиарды долларов замороженных активов. Рассказывает, можно ли конфисковать средства РФ в пользу Украины

После введения санкций разными странами мира, миллиарды долларов России заморожены, а имущество некоторых российских деятелей конфисковано.

Наверное, большинство украинцев обрадовались, если бы эти деньги можно было отправить нашей стране. Ведь они могли бы нам понадобиться как в поддержке армии, так и переселенцам, восстановлению инфраструктуры и т.д.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, возможно ли такое развитие событий. Он отметил, что у проблемы есть два блока.

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Средства и имущество физических и юридических лиц

По словам министра, главной преградой в конфискации физических и юридических лиц является право собственности, которое можно обжаловать в суде.

Для того чтобы имущество у физических и юридических лиц отбирать, нужен судебный или квазисудебный механизм, над которым сейчас собственно и работают отдельные государства, наши партнеры, в частности США.

В настоящее время в отношении физических и юридических лиц действует механизм блокировки. Также, если отбирать имущество у олигархов нужно будет обосновывать связь того или иного олигарха, или его активов с политикой, либо политическими фигурами внутри РФ.

Замороженные активы РФ

Денис Малюська говорит, что второй блок – это активы самой России, в частности Центробанка и Фонда Благополучия. Речь идет о более полу триллиона долларов США, размещенных в Соединенных Штатах, странах ЕС и других.

Сумма огромна и там один собственник, делающий нашу задачу – отнятие средств — немного проще.

— Но если частных лиц защищает право собственности. Так что в отношении РФ ее защищает так называемый иммунитет — суверенный иммунитет средств РФ, — рассказывает Малюська.

Министр сказал, что у власти есть видение, как эти средства забрать, несмотря на иммунитет.

США является одной из тех стран, которая помогает нам больше всего. Недавно Соединенные Штаты поддержали программу ленд-лиза для Украины. Раньше мы рассказывали, что это такое.