Мільярди доларів заморожених активів. Розповідаємо, чи можна конфіскувати кошти РФ на користь України

Після введення санкцій від різних країн світу мільярди доларів РФ замороженні, а майно деяких російських діячів конфісковане.

Напевно, більшість українців зраділи б, якби ці гроші можна було відправити нашій країні. Адже вони могли б нам знадобитися в підтримці армії, для переселенців, відновленню інфраструктури тощо.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, чи можливий такий розвиток подій.

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Він зазначив, що у проблеми є два блоки.

Кошти та майно фізичних і юридичних осіб

За словами міністра, головною перепоною у конфіскації фізичних та юридичних осіб є право власності, яке можна оскаржити в суді.

Для того, щоб майно у фізичних та юридичних осіб відбирати, потрібен судовий чи квазісудовий механізм, над яким зараз власне й працюють окремі держави, наші партнери, зокрема США.

То ж нині щодо фізичних та юридичних осіб діє механізм блокування. Також, якщо відбирати майно в олігархів, треба буде доводити зв’язок того чи іншого олігарха чи його активів з політикою, або політичними фігурами в середині РФ.

Заморожені активи РФ

Денис Малюська каже, що другий блок — це активи самої Росії, зокрема Центробанку та Фонду Благополуччя. Йдеться про понад пів трильйона доларів США, які розміщені в Сполучених Штатах, країнах ЄС та інших.

Сума величезна, і там один власник, що робить наше завдання — відібрання коштів – трохи простішим.

— Але якщо приватних осіб захищає право власності. То стосовно РФ її захищає так званий імунітет — суверенний імунітет коштів РФ, — розповідає Малюська.

Міністр сказав, що у влади є бачення, як ці кошти забрати, пропри імунітет.

США є однією з тих країн, яка допомагає нам найбільше. Нещодавно Сполучені Штати підтримали програму ленд-лізу для України. Раніше ми розповідали, що це таке.