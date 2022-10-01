Закон про ленд-ліз для України набув чинності — що це таке та чим допоможе

Закон США про ленд-ліз для України набув чинності 1 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, у травні президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

За прискореною процедурою Україна отримає потужну військову та гуманітарну допомогу від США.

Палата представників Конгресу США підтримала ленд-ліз для України. Тож наразі слово за президентом США Джо Байденом. Програма зможе запрацювати на повну після його підпису.

За законопроект про ленд-ліз для України проголосували 417 конгресменів, а лише 10 – виступили проти.

Ввечері 6 квітня Сенат США одноголосно ухвалив законопроект про відновлення ленд-лізу, який дозволить президенту Джо Байдену швидше та ефективніше надсилати зброю в Україну без бюрократичної тяганини.

Комітет Палати представників уже погодив та виніс документ на розгляд нижньої палати. Голосування щодо нього відбулося у четвер, 28 квітня.

Читай далі, що таке ленд-ліз та чому він важливий для України.

Що таке ленд-ліз

Програма ленд-лізу була створена у США під час Другої світової війни для швидкого поповнення запасів союзників у боротьбі з Гітлером без трудомістких процедур. Згодом її назвали переломним моментом для перемоги над нацистами.

Система передбачала здебільшого безкоштовну передачу союзникам боєприпасів, техніки, продовольства тощо. Таку допомогу від США отримали 42 країни.

З часів Другої світової війни ця програма не використовувалася.

Відновлення ленд-лізу для України свідчить про те, що США та Європа розуміють екзистенційну загрозу ліберальному порядку, яку тепер створила Росія.

А ще українські військові довели всьому світу, що можуть успішно відбиватися від російських загарбників, отож Захід вірить в перемогу України.

Чим допоможе ленд-ліз Україні

Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року прискорить передачу Україні важливого військового обладнання та інших критичних поставок шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країна-одержувач виплатить їх вартість США пізніше.

Politico зазначає, що необхідність поповнення запасів Збройних сил України набула більшої актуальності в останні дні, оскільки жорстокість російської війни ще більше викрилася. Законодавці швидко відреагували, зокрема, на термінові заклики президента України Володимира Зеленського.

Раніше Конгрес затвердив військову та гуманітарну допомогу Україні майже на $14 млрд. У вівторок, 5 квітня, Держдепартамент оголосив про додаткові $100 млн для фінансування поставок ракет Javelin та іншої техніки, внаслідок чого загальна допомога нашій державі в оборонній сфері з моменту повномасштабного вторгнення Росії сягнула $1,7 млрд.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже подякував Сенату США за ухвалення ленд-лізу. Тепер законопроект чекає на ухвалення у Палаті представників і на підпис президента Джо Байдена.

Вдячний Сенату США за ухвалення законопроєкту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання до України. Розраховуємо на швидке ухвалення у Палаті представників і підпис Президента США. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Нагадаємо, що відомо про новий пакет підтримки від США на $12 млрд.