Україна подає заявку до НАТО — історична промова Зеленського та що відомо

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони.

За результатами зустрічі стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Читай, що це означає.

Україна подає заявку на вступ до НАТО

За словами президента, Україна вже де-факто в Альянсі. Ми боремось за стандартами НАТО й за цінності цього блоку. Тож залишилось лише зафіксувати це де-юре.

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І це можливо, адже цього року Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства.

— Ми де-факто союзники. Цього вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях у НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України — реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії.

Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто, — зазначив Зеленський.

Київ розуміє, що для вступу в НАТО потрібно досягти консенсусу всіх членів Альянсу. Тому, поки це відбуватиметься, Україна розробила та представила західним партнерам Київський безпековий договір (Kyiv Security Compact) задля гарантій безпеки для нашої країни та всієї Європи.

Україна завжди була і є лідером у переговорних зусиллях та не раз пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах.

Але тепер стало очевидно, що з Путіним це неможливо. Тому Київ готовий до діалогу з Москвою, але вже з іншим президентом РФ.

Нові санкції проти Росії

Також Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб Росії, які залучені в агресії проти нашої держави та не виступили на “захист людяності та міжнародного права”.

Президент також звернувся до народних депутатів України.

На наступному засіданні Верховної Ради розглядатиметься проект закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроект без зволікань, — закликав Зеленський.

З перших днів війни НАТО повністю підтримує Україну, засуджує агресію Росії та стійко наполягає на праві нашої держави самостійно обирати свій шлях. А чи підтримуєш ти вступ України до НАТО? Вислови своє ставлення.

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