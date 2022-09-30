Украина подает заявку в НАТО — историческая речь Зеленского и что известно

Сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.

По результатам встречи стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Читай, что это значит.

Украина подает заявку на вступление в НАТО

По словам президента, Украина уже де-факто в Альянсе. Мы боремся по стандартам НАТО и за ценности этого блока. Так что осталось только зафиксировать это де-юре.

И это возможно, ведь в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству.

— Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия.

Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто, — отметил Зеленский.

Киев понимает, что для вступления в НАТО нужно добиться консенсуса всех членов Альянса. Поэтому, пока это будет происходить, Украина разработала и представила западным партнерам Киевский договор безопасности (Kyiv Security Compact) для гарантий безопасности для нашей страны и всей Европы.

Украина всегда была и является лидером в переговорных усилиях и не раз предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.

Но теперь стало очевидно, что с Путиным это невозможно. Поэтому Киев готов к диалогу с Москвой, но уже с другим президентом РФ.

Новые санкции против России

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций в отношении физических и юридических лиц России, которые вовлечены в агрессию против нашего государства и не выступили на “защиту человечности и международного права”.

Президент также обратился к народным депутатам Украины.

На следующем заседании Верховной Рады будет рассмотрен проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений, — призвал Зеленский.

С первых дней войны НАТО полностью поддерживает Украину, осуждает агрессию России и стойко настаивает на праве нашего государства самостоятельно выбирать свой путь. Поддерживаешь ли ты вступление Украины в НАТО? Выскажи свое отношение.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!