Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом

Організація Північноатлантичного договору — НАТО — це гарант безпеки у Північноатлантичному регіоні. Мета Альянсу — гарантувати свободу та безпеку своїх членів політичними та військовими засобами.

Наразі Росія виступає загрозою не лише для України, але й для сил НАТО. У своєму зверненні Володимир Путін зауважив, що Російська Федерація — це основний противник Організації.

Тож поки країни НАТО думають, які рішення ухвалювати після зухвалого звернення російського лідера, поговоримо про те, які цілі та завдання Альянсу і чи захищатиме він Україну.

Що таке НАТО

Організація Північноатлантичного договору — міжнародна організація, що заснована 4 квітня 1949 року в американському місті Вашингтон. До складу увійшли тоді 12 країн Європи та Північної Америки.

НАТО — це політико-військовий альянс, тож його основними цілями є колективна оборона членів.

Наразі об’єднані 30 країн.

НАТО забезпечує свободу та безпеку країн-членів з використанням політичних і військових засобів. Це головна роль Альянсу.

У цьому сенсі НАТО забезпечує унікальний трансатлантичний зв’язок для співпраці.

Як зазначено у Північноатлантичному договорі, усі члени Альянсу підтверджують свою відданість основоположним цінностям, зокрема демократії, свободі особистості та верховенству права.

Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом та є виразом колективної волі всіх союзників.

Країни — члени НАТО проводять консультації перед ухваленням рішення.

Хто партнери НАТО

Сучасні виклики вимагають комплексного підходу, тож НАТО розвиває мережу партнерських відносин з країнами та організаціями, які поділяють її зацікавленість у міжнародному мирі та безпеці.

Альянс захищає країни НАТО і допомагає підтримувати безпеку в євроатлантичному регіоні.

Партнерство охоплює країни по всьому світу, зокрема Австралію, Японію, Республіку Корея, Нову Зеландію, Ірак, Монголію, Пакистан тощо.

НАТО також співпрацює з Європейським Союзом та Організацією Об’єднаних Націй.

Як функціонує НАТО та її основні завдання

Організація має чітку структуру з визначеними функціями та завданнями. Члени Альянсу мають делегацію у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Делегацію очолює посол, призначений своїм урядом.

До складу національних делегацій входять державні службовці міністерств закордонних справ, міністерств оборони та інших відповідних міністерств.

Посол кожної країни, що входить в Альянс, виступає від імені уряду під час консультацій та під час ухвалення рішень.

Найвищим органом для ухвалення рішень з усіх аспектів діяльності НАТО є Північноатлантична рада (ПАР), до якої входять усі держави — члени Альянсу.

Засідання можуть відбуватися на рівні Постійних представників (або послів), на рівні міністрів закордонних справ і оборони, а також на рівні глав держав і урядів.

Засідання Ради проводить Генеральний секретар НАТО, роль якого полягає у сприянні досягненню згоди з ключових питань між державами — членами Альянсу. Наразі Генсеком Альянсу є норвежець Єнс Столтенберг.

Військовий комітет є головним джерелом військових порад Північноатлантичній раді.

Усі рішення в НАТО ухвалюються за принципом консенсусу. Це означає, що ніхто не голосує, а консультації ведуться доти, доки не вироблять прийнятне для усіх рішення.

Отже, “рішення НАТО” — це вираження колективної волі усіх без винятку членів організації, що ґрунтується на одностайній згоді.

Головними завданнями, які зміцнюють безпеку членів Альянсу, є:

Колективна оборона. Кризовий менеджмент. Кооперативна безпека.

Колективна оборона.

Члени НАТО завжди допомагатимуть одне одному в разі реальної загрози: напад на будь-кого з союзників вважається нападом на всіх.

Кризовий менеджмент.

У НАТО наявний повноцінний набір політичних та військових спроможностей для надання відповіді різному кризовому спектру — перед конфліктом, під час та після нього.

Кооперативна безпека.

Найкращий спосіб гарантування безпеки на євроатлантичному просторі — це розвиток мережі партнерських відносин зі світом.

Середовище міжнародної безпеки постійно змінюється.

Відповідно, на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року НАТО схвалить свою нову Стратегічну концепцію.

У ній будуть визначені виклики безпеки, з якими стикається Альянс, і окреслені політичні та військові завдання, які НАТО виконуватиме для їх вирішення.

Україна та НАТО

Україна та НАТО розпочали свої відносини у 1991 році. Після здобуття незалежності Україна приєдналася до Ради північноатлантичного співробітництва (зараз це Рада євроатлантичного партнерства).

Наша країна серед перших у Співдружності Незалежних Держав приєдналася до Програми НАТО Партнерство заради миру у 1994 році.

А у 1997 році Україна та НАТО підписали Хартію про особливе партнерство, започаткувавши Комісію НАТО — Україна.

До речі, надважливим інструментом здійснення реформ в Україні є річні національні програми під егідою Комісії НАТО — Україна, які розробляються з 2009 року. Їх затверджує президент України.

В результаті російсько-українського конфлікту НАТО розширила свою підтримку України у галузі розвитку потенціалу та розбудови спроможностей.

Після Варшавського саміту НАТО у липні 2016 року практичну допомогу Україні НАТО надає Комплексним пакетом допомоги.

Вже з 12 червня 2020 року Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Сьогодні Україна — країна-партнерка НАТО, яка брала участь у всіх основних операціях і місіях під егідою НАТО.

Після рішення НАТО згорнути операцію Рішуча підтримка в Афганістані український національний контингент передислокований з Афганістану у червні 2021 року.

Наразі Україна на завданні у складі Місії багатонаціональних сил НАТО у Косово, що у Республіці Сербія.

А з 2010 року підрозділи ЗСУ постійно перебувають на чергуванні у складі Сил реагування НАТО.

Нині Україна працює над приєднанням до участі в місії НАТО в Іраку та операції НАТО Морський охоронець.

Україна активно бере участь у міжнародних навчаннях з реагування на катастрофи. Їх проводять під егідою НАТО.

Українська держава визначила чіткий курс євроатлантичної інтеграції, що закріплений у нашій Конституції.

У вересні 2020 року президент України затвердив нову Стратегію національної безпеки України, що передбачає розвиток особливого партнерства з Альянсом з метою членства в НАТО.

Нагадаємо, ми також давали повний текст і відео звернення Зеленського 22 лютого 2022 щодо агресії Росії та дій України та союзників.