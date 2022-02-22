Что такое НАТО, как работает и какие отношения с Украиной? Разбираем вместе

Организация Североатлантического договора — НАТО — это гарант безопасности в Североатлантическом регионе. Цель Североатлантического союза — гарантировать свободу и безопасность своих членов политическими и военными средствами.
Сейчас Россия является угрозой не только для Украины, но и для сил НАТО. В своем обращении Владимир Путин отметил, что Российская Федерация — это основной противник Организации.
Пока страны НАТО думают, какие решения принимать после дерзкого обращения российского лидера, поговорим о том, каковы цели и задачи Альянса, а также будет ли он защищать Украину.
Организация Североатлантического договора — международная организация, основанная 4 апреля 1949 году в американском городе Вашингтон. В состав вошли тогда 12 стран Европы и Северной Америки.
НАТО — это военно-политический альянс, поэтому его основными целями является коллективная оборона членов. В настоящее время объединяет 30 стран.
НАТО обеспечивает свободу и безопасность стран-членов с использованием политических и военных средств. Это главная роль Североатлантического союза.
НАТО обеспечивает свободу и безопасность стран-членов с использованием политических и военных средств. Это главная роль Североатлантического союза.
В этом смысле НАТО обеспечивает уникальную трансатлантическую связь для сотрудничества.
Как говорится в Североатлантическом договоре, все члены Альянса подтверждают свою приверженность основополагающим ценностям, в частности демократии, свободе личности и верховенству права.
Решения в НАТО принимаются консенсусом и являются выражением коллективной воли всех союзников.
Страны — члены НАТО проводят консультации перед принятием решения.
Современные вызовы требуют комплексного подхода, поэтому НАТО развивает сеть партнерских отношений со странами и организациями, разделяющими ее заинтересованность в международном мире и безопасности.
Североатлантический союз защищает страны НАТО и помогает поддерживать безопасность в евроатлантическом регионе.
Североатлантический союз защищает страны НАТО и помогает поддерживать безопасность в евроатлантическом регионе.
Партнерство охватывает страны по всему миру, включая Австралию, Японию, Республику Корея, Новую Зеландию, Ирак, Монголию, Пакистан и т.д.
НАТО также сотрудничает с Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций.
Организация имеет четкую структуру с определенными функциями и задачами. Члены Североатлантического союза имеют делегацию в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Делегацию возглавляет посол, назначенный своим правительством.
В состав национальных делегаций входят государственные служащие министерств иностранных дел, министерств обороны и других соответствующих министерств.
Посол каждой страны, входящей в Альянс, выступает от имени правительства во время консультаций и принятия решений.
Высшим органом для принятия решений по всем аспектам деятельности НАТО является Североатлантический совет (ЮАР), в который входят все государства-члены.
Высшим органом для принятия решений по всем аспектам деятельности НАТО является Североатлантический совет (ЮАР), в который входят все государства-члены.
Заседания могут проходить на уровне Постоянных представителей (или послов), на уровне министров иностранных дел и обороны, а также на уровне глав государств и правительств.
Заседание Совета проводит Генеральный секретарь НАТО, роль которого заключается в содействии достижению согласия по ключевым вопросам между государствами — членами Альянса. В настоящее время Генсеком Альянса является норвежец Йенс Столтенберг.
Военный комитет является главным источником военных советов Североатлантического совета.
Все решения в НАТО принимаются по принципу консенсуса. Это значит, что никто не голосует, а консультации ведутся, пока не выработают приемлемое для всех решение.
Следовательно, “решение НАТО” — это выражение коллективной воли всех членов организации, основанное на единодушном согласии.
Коллективная оборона.
Члены НАТО всегда будут помогать друг другу в случае реальной угрозы: нападение на любого из союзников считается нападением на всех.
Кризисный менеджмент.
В НАТО есть полноценный набор политических и военных возможностей для предоставления ответа разному кризисному спектру — перед конфликтом, во время и после него.
Кооперативная сохранность.
Лучший способ обеспечения безопасности на евроатлантическом пространстве — это развитие сети партнерских отношений с миром.
Среда международной безопасности постоянно меняется.
Соответственно, на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года НАТО одобрит свою новую Стратегическую концепцию.
В ней будут определены вызовы безопасности, с которыми сталкивается Альянс. А также политические и военные задачи, которые НАТО будет выполнять для их решения.
Украина и НАТО начали свои отношения в 1991 году. После обретения независимости Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (сейчас Совет Евроатлантического партнерства).
Наша страна среди первых в Содружестве Независимых Государств присоединилась к Программе НАТО Партнерство ради мира в 1994 году.
А в 1997 году Украина и НАТО подписали Хартию об особом партнерстве, начав Комиссию НАТО — Украина.
Кстати, важным инструментом осуществления реформ в Украине являются годовые национальные программы под эгидой Комиссии НАТО — Украина, которы разрабатываются с 2009 года. Их утверждает президент Украины.
Кстати, важным инструментом осуществления реформ в Украине являются годовые национальные программы под эгидой Комиссии НАТО — Украина, которы разрабатываются с 2009 года. Их утверждает президент Украины.
В результате российско-украинского конфликта НАТО расширила свою поддержку Украине в области развития потенциала и развития возможностей.
После Варшавского саммита НАТО в июле 2016 года практическую помощь Украине НАТО оказывает Комплексным пакетом помощи.
Уже с 12 июня 2020 года Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Сегодня Украина — страна-партнер НАТО, принимающая участие во всех основных операциях и миссиях под эгидой НАТО.
Сегодня Украина — страна-партнер НАТО, принимающая участие во всех основных операциях и миссиях под эгидой НАТО.
После решения НАТО свернуть операцию Решительная поддержка в Афганистане украинский национальный контингент передислоцирован из Афганистана в июне 2021 года.
Сейчас Украина находится на задании в составе Миссии многонациональных сил НАТО в Косово в Республике Сербия.
А с 2010 года подразделения ВСУ постоянно находятся на дежурстве в составе Сил реагирования НАТО.
Украина работает над присоединением к участию в миссии НАТО в Ираке и операции НАТО Морской охранник.
Украина активно принимает участие в международных учениях по реагированию на катастрофы. Они проводятся под эгидой НАТО.
Украина активно принимает участие в международных учениях по реагированию на катастрофы. Они проводятся под эгидой НАТО.
Украинское государство четко определило курс евроатлантической интеграции, закрепленный в нашей Конституции.
В сентябре 2020 года президент Украины утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины, которая предусматривает развитие особого партнерства с Альянсом в целях членства в НАТО.
Напомним, мы также давали полный текст и видео обращения Зеленского 22 февраля 2022 года относительно агрессии России, а также действий Украины и союзников.